Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Als Kind hatte Arnim Töpel es nicht leicht. 1959 im Heidelberger St. Josefskrankenhaus geboren, erlebte er seine Frühsozialisation in Walldorf. Dort wuchs das arme Kerlchen zweisprachig auf, denn seine Berliner Eltern sprachen - kaum zu glauben - astreines hochdeutsch, während die Kumpels in der Schule Kurpfälzisch "gebabbelt hen".

So konnte aus dem kleinen Arnim, der ja schon mit diesem seltsamen Namen gestraft war, nichts werden. Ein mitleidiger Schulkamerad taufte ihn um in "Günda", und als solcher wurde er dann ein hoch gelobter Mundartdichter und die witzigste Stimme der Kurpfalz, eben der "Masterbabbler".

Dass Töpel auch diverse ernsthafte Preise, so den Deutschen Kleinkunstpreis und den Preis der deutschen Schallplattenkritik, erhalten hat, sei erwähnt, um klarzumachen, dass der 59-Jährige kein platter Quatschkopf, sondern ein sehr feinsinniger Musiker und Kabarettist ist. Obwohl er bundesweit große Säle füllt, ist er dem Heidelberger Kulturfenster immer treu geblieben.

So bescherte er seinem ebenfalls treuen, also in die Jahre gekommenen, Publikum einen äußerst unterhaltsamen Abend mit Musikkabarett vom Feinsten. Denn der gelernte Jurist ist nicht nur ein Meister auf Klavier, E-Piano und am Bass, er gilt auch als "Blues-Denker" und "Philosoph unter den Kabarettisten".

Als solcher kommt er natürlich am Zeitgeist nicht vorbei. Was ist schon von einer Gesellschaft zu erwarten, in der sich jeder "unterschätzt und überfordert" fühlt? Oder für eine "multiple Persönlichkeit, weil man gleichzeitig an Essen und Trinken denken kann"? Genau: Klassenpflegschaftssitzungen (früher: Elternabend) mit exaktem Protokoll, Kindergeburtstage mit einem Betreuungsverhältnis von 3:1 (bespaßende Erwachsene zu "Krutze", also Kind) und Berufswünsche wie der von Jacqueline: Model, Top-Model, ersatzweise: Super-Model. Dass ein Ferienhaus mit einer (noch) befreundeten Familie zu teilen, der Vorhof zur Hölle sein kann, haben offenbar viele seiner Zuhörer schon erlebt. Lange nicht mehr so gelacht!

Ohne "Tschief Günda" geht natürlich seit Töpels erstem Krimi "De Schorle Peda" gar nichts. Inzwischen ermitteln Günda und sein Kollege Fritjof Freese - der des Kurpfälzischen nicht mächtig ist und deshalb von den Einheimischen "Herr Annerschta" genannt wird - bereits in ihrem fünften Fall. Um die Aufklärung knallharter Verbrechen geht es dabei weniger.

Im Mittelpunkt stehen die Auseinandersetzungen des Tschief mit den Zuständen in Glickerbach, dessen Einwohner der Nachbargemeinde Fußheim in herzlicher Abneigung verbunden sind. Ähnlichkeiten mit der Beziehung zwischen Walldorf und Sandhausen sind natürlich rein zufällig.

Töpel, der ein überaus fein artikuliertes Hochdeutsch spricht, brach an diesem Abend ausdrücklich eine Lanze für alle Mundarten, besonders natürlich für das Kurpfälzische. Denn wo sonst gibt es eine derartige Fülle und Vielfalt der Laute? Wo ein Hamburger oder Hannoveraner ein höfliches "Wie bitte?" artikuliert, stehen dem Kurpfälzer 26 verschiedene Variationen von "o" zur Verfügung, von einem kernigen "unn?" gar nicht zu reden. Und was ist schon ein fröhlich geblafftes "Her uff!" gegen ein kühles "Bitte, hören Sie damit auf!".

Das Publikum war begeistert und zeigte auch nach zweieinhalb Stunden keine Ermüdungserscheinungen. Gegen 22.30 Uhr war dann aber "alles gloffe. Und "arg schee was a".