Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. "Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat bereits verloren", lautet das Zitat von Bertolt Brecht, das Stéphane Brizé seinem Film "Streik" vorangestellt hat. Der französische Originaltitel "En guerre" (Im Krieg) deutet darauf hin, dass hier mit harten Bandagen gekämpft wird, und zwar um Arbeitsplätze. Denn die Fabrik des Autozulieferers Perrin Industrie im südfranzösischen Agen soll geschlossen werden, wodurch 1100 Stellen in einer wirtschaftlich strukturschwachen Region wegfallen würden.

Obwohl die Firma Gewinne macht und die Belegschaft seit zwei Jahren auf einen Teil des Lohns verzichtet, begründet der deutsche Mutterkonzern Dimke die geplante Maßnahme mit mangender Rentabilität. Während die Arbeiter seit Wochen zunehmend wütender streiken, blockt die Konzernspitze konsequent und rücksichtslos deren Forderungen ab.

Als Wortbruch bezeichnet der engagiert streitende Gewerkschaftsführer Laurent Amédéo (Vincent Lindon) dieses Verhalten der Firma, die als Gegenleistung für den Lohnverzicht und für staatliche Subventionen den Erhalt der Arbeitsplätze versprochen hat. Doch sein Appell an die moralische Verantwortung des Betriebs bleibt ungehört und die Klage vor Gericht wird abgewiesen. Zwar sichert der Sozialberater des Präsidenten seine Unterstützung zu und kümmert sich um Vermittlung mit dem deutschen Konzern, doch alle Bemühungen, die schließlich in einem Übernahmeangebot durch eine französische Firma gipfeln, bleiben erfolglos. Erschwerend kommt hinzu, dass von der Firmenleitung in Aussicht gestellte Abfindungszahlungen einen Keil in die Solidarität der Streikenden treiben und zu Konflikten führen.

"Die Verbrecher sind nicht wir!", ruft Laurent, der sich als Wortführer der Streikenden dagegen verwahrt, dass ihre Aktionen für Gerechtigkeit zunehmend kriminalisiert werden. Tatsächlich ähnelt ihr Protest, der sich in langen, hitzigen Debatten radikal zuspitzt, einem unermüdlichen Anrennen gegen eine Mauer. Dahinter verschanzt sich eine Machtelite aus Wirtschaft und Politik, die ihr Profitstreben über das Allgemeinwohl stellt. Abstrakte Worthülsen, eine aufgesetzte Contenance sowie eine perfide Hinhaltetaktik machen Hierarchien und schier unüberwindliche Oppositionen sichtbar, die Stéphane Brizé mit einem insistierenden dokumentarischen Stil in langen Gesprächsszenen aufzeichnet. Man spürt die Verzweiflung der Streikenden, die aus einer auf Unverständnis stoßenden Ohnmacht spricht und sich in zunehmender Aggression entlädt.

Dass Brizé die (auch medial vermittelte) Eskalation der Gewalt mit einem Opferdiskurs verknüpft, dessen private Seite zudem nur in wenigen, symbolisch überladenen Szenen erzählt wird, wirkt leider unnötig aufgesetzt. Stärker und aufschlussreicher ist sein Film dort, wo er sehr realistisch und direkt die Verhandlungen und Auseinandersetzungen in ihrer Dynamik beobachtet. Diese spannende Innenschau vermittelt eine Ahnung davon, wie in einer globalisierten, neoliberalen Wirtschaftsordnung der Mensch zu einer anonymen Verhandlungs- und Abwicklungsmasse degradiert wird.

