Von Heide Seele

Heidelberg. Die beiden stellen nicht zum ersten Mal an diesem Ort gemeinsam aus, und ihre Arbeiten sind leicht wiederzuerkennen. Maria Kropfitsch vertritt die Medien Malerei und Grafik, während Kollegin Evelyn Weinzierl mehrere ihrer Skulpturen vorstellt. In der Galerie von Kristina Hoge in der Heidelberger Pfaffengasse 13 gewährt das seit Jahren gut aufeinander eingespielte Team nun zum vierten Mal lohnende Einblicke in seine Denkweise und die künstlerische Umsetzung.

Dabei fallen Parallelen wie Unterschiede auf. Gemeinsam ist den beiden etwa die Vorstellung von einer fast symbiotischen Beziehung zwischen Mensch, Tier und Natur, und dafür haben sie auch die angemessene Bildsprache gefunden - trotz der von ihnen angewandten verschiedenartigen Techniken.

Evelyn Weinzierl bevorzugt das Holz der Eibe, des Ahorns, aber auch der Esche. Sie stammt "aus dem tiefsten Bayern", arbeitet am Stück wie ein Bildhauer und benutzt nicht (wie oft üblich) die Kettensäge. Es gelingt ihr, das Augenmerk des Betrachters auf die Maserungen im Holz zu lenken, deren feine Strukturen sie in den Vordergrund zu rücken versteht. Damit unterstreicht sie die Intensität ihrer Arbeiten. Manches erscheint beinahe dramatisch, wenn etwa die Haare einer Figur steil nach oben wachsen.

Die einstige Meisterschülerin von Stephan Balkenhol verzichtet (wie auch ihre Kollegin) auf Titel und belegt immer wieder ihren originellen Einfallsreichtum. Der Besucher fühlt sich denn auch hinreichend dazu animiert, diesen entsprechend zu würdigen. Apart ist die grüne Dame, die mit einigen Maiglöckchen geschmückt ist und die die symbiotischen Beziehungen zwischen Mensch und Natur sichtbar macht.

Auch für Maria Kropfitsch spielt das naturhaft Gewachsene eine herausragende Rolle. Das belegt sie in ihren zarten Arbeiten, die sie mit Bleistift und Buntstift auf Papier zeichnet. Die Formate sind mit 30x40 cm recht handlich, können aber auch größer dimensioniert sein mit 100x80 cm. Dies trifft auf jenes Bild zu, bei dem man sich mit einer Rotkäppchen-Situation konfrontiert sieht, denn auf der Riesen-Darstellung sieht man einen Wolf, der auf den Hinterfüßen tanzt. Das wirkt friedlich und leicht skurril, zumal das märchenhafte Tier rote Socken trägt.

Man merkt, dass es der offensichtlich humorbegabten Künstlerin um die Figur im Bildraum geht, der bei ihr oft fast leer ist. In ihren ebenso sensiblen wie fragilen Arbeiten - darunter die Darstellung eines Mädchens, das auf einem Vogel reitet - scheint sie bewusst auf Umrisse zu verzichten. Das verleiht den Bildern eine sympathische Lockerheit, die sich auch auf den Betrachter überträgt, der sich bei seinem Rundgang fühlt, als würde er in einem Bilderbuch blättern.

Info: Maria Kropfitsch und Evelyn Weinzierl in der Galerie p13 Heidelberg, Pfaffengasse 13, bis 4. November. Do-Fr 14:30 bis 18 Uhr, Sa 11-13 und 14:30-17 Uhr, So 14:30-17 Uhr.