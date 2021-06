Heidelberg. (MR) Corona und kein Ende? Nichts da: Am 29. September startet die "kammermusik+"-Saison 2021/22 in der Alten Aula, und alle hoffen, dass die Viren-Welle sich bis dahin beruhigt hat. Allerdings sind die Abonnements ausgesetzt aufgrund der noch begrenzten Besucherzahl pro Konzert, und nur die ersten drei Konzerte gehen jetzt auch in den Vorverkauf (frühere und künftige Abonnenten erhalten einen Vorzugsrabatt).

Hintergrund > 29. September: Das Viano String Quartet und der Pianist Jean-Sélim Abdelmoula spielen Mendelssohn, Korngold und Caroline Shaw. > 19. Oktober: Claire Huangci, [+] Lesen Sie mehr > 29. September: Das Viano String Quartet und der Pianist Jean-Sélim Abdelmoula spielen Mendelssohn, Korngold und Caroline Shaw. > 19. Oktober: Claire Huangci, Géza-Anda-Gewinnerin 2018, spielt Klavierwerke von Bach, Brahms und Beethovens 6. Sinfonie in einer Bearbeitung von Franz Liszt. > 30. November: Quatuor Ébène mit Haydn, Janácek und Schumann. > 11. Januar: Geigerin Vivian Hagner und Pianist Till Fellner spielen Beethoven, Webern und Schuberts "Arpeggione"-Sonate. > 15. Februar: Klaviertrio Isimsiz packt zwischen Beethoven und Brahms Werke von Boulanger und Takemitsu. > 8. März: Géza-Anda-Gewinner Andrew Tyson kommt mit Mozart, Chopin und Poulenc nach Heidelberg. > 12. April: Carolin Widmann und Alexander Lonquich spielen Sonaten von Poulenc, Beethoven, Prokofjew. > 17. Mai: Das Bläserquintett Profive führt Werke von Mozart, Ravel, Ibert und Paul Taffanel auf. > 14. Juni: Lendvai String Trio spielt Mozart, Kodaly, Julius Röntgen ua.

[-] Weniger anzeigen

"Wir können nicht anders, als ’normal’ planen und hoffen, dass die Situation sich sukzessive ändert", so der Intendant des Heidelberger Frühlings, Thorsten Schmidt, als Veranstalter. Und Annett Baumeister, die das Programm der neun Konzerte entwickelte, pflichtet ihm bei: "Wir werden spontan reagieren auf jeweils neue Vorgaben und wenn möglich mehr Karten in den Verkauf geben." Zu jedem Konzert soll es auch ein "Plus" geben, denn die Künstlerinnen und Künstler werden vor Beginn, jeweils um 19 Uhr, im Gespräch vorgestellt.

Flexibel müssen nicht nur die Veranstalter bleiben, sondern auch die Musikfreunde: Als Nachholtermin der letzten Saison spielt das Trio Zadig am Dienstag, 29. Juni, um 17 und 20 Uhr, in der Eppelheimer Rudolf-Wild-Halle.

Info: Restkarten unter 06221-5840044. Vorverkauf für Herbst ab Montag.