Von Gregor Tholl

Heidelberg. Die Golden Globes, Oscars und Grammys, das RTL-Dschungelcamp, die Berlinale und der Wiener Opernball fanden noch normal statt. Doch ab März 2020 war es dann aus mit der Normalität im Kulturbetrieb. In der Corona-Krise hagelte es Absagen und Änderungen. Weltweit wurden Theater, Opernhäuser und Kinos geschlossen; Messen, Festivals, Konzerte und viele andere Veranstaltungen waren von Slowdowns, Lockdowns, Shutdowns betroffen. Was wurde alles abgesagt oder verkürzt und verändert? Und: Was ist wohl 2021 möglich?

Mit als Erstes wurde im März die Leipziger Buchmesse abgesagt, im Mai dann in Berlin das Theatertreffen. Der Grimmepreis und der Deutsche Filmpreis verzichteten auf ihre Galas, behalfen sich mit Fernsehformaten, ebenso wie es später der amerikanische TV-Preis Emmy Awards machen sollte.

In Oberbayern wurden die nur alle zehn Jahre stattfindenden Oberammergauer Passionsspiele auf 2022 verschoben, in München fiel das 187. Oktoberfest aus. Stattdessen gab es eine "Wirtshaus-Wiesn". Die Salzburger Festspiele wiederum traten in ihrem 100. Jubiläumsjahr als eines der wenigen Musik- und Theaterfestivals Europas hervor – wenn auch zusammengestrichen und unter strengen Hygiene-Auflagen. Statt 200 standen nur etwa halb so viele Aufführungen im Programm. 2021 soll das Jubiläum fortgesetzt werden.

In Frankreich wurde das wichtigste Filmfest der Welt – das Festival de Cannes – von Mai auf Ende Oktober verschoben und auf ein dreitägiges Mini-Festival verkürzt. Gezeigt wurden einige Filme, die im Mai um Trophäen konkurriert hätten. Wegen der Ausgangssperre ab 21 Uhr wurden die Filmpremieren auf 18 Uhr vorgezogen. 56 Filme schmücken sich nun mit dem Gütesiegel "Cannes 2020".

Das Filmfest in Toronto fand ohne Staraufgebot und mit dezimiertem Programm statt. Venedig wagte im September als erstes der großen Filmfestivals eine Corona-Ausgabe: So musste etwa auf dem Gelände ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, auch die gesamte Zeit im Kino. In unserer Region hatten die Planer des Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg bis kurz vor der Premiere noch vor, Filme in Kinosälen zu zeigen. Aufgrund des November-Lockdowns musste die Veranstaltung dann aber doch ins Internet verlagert werden. Bereits im Frühjahr musste der "Heidelberger Frühling" durch Online-Formate ersetzt werden. Auch der Stückemarkt des Theaters und die Schlossfestspiele mussten abgesagt werden.

Ohne große Galas gingen die Schriftstellerauszeichnungen wie der Literaturnobelpreis, der Buchpreis oder der Georg-Büchner-Preis vonstatten, ebenso war es beim Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Und 2021? In New York sind die Broadway-Theater bis mindestens Ende Mai dicht, die Metropolitan Opera gar bis mindestens September. Abgesagt für 2021 sind zum Beispiel der Wiener Opernball und der Straßenkarneval in Rio.

Die Oscars sollen erst am 25. April über die Bühne gehen statt am 28. Februar; dafür die Golden Globes am 28. Februar. Der Deutsche Filmpreis soll erst am 1. Oktober statt im Frühjahr verliehen werden. Die Grammys planen eine pandemiegeeignete Show am 31. Januar. Die Leipziger Buchmesse plant für Ende Mai (27. bis 30.) statt März.

Nach der Absage 2020 soll Rotterdam den Eurovision Song Contest im Frühling 2021 nachholen dürfen – Finalshow ist demnach am 22. Mai. Cannes soll wieder im Mai stattfinden (11. bis 22.), die Art Basel Mitte Juni (17. bis 20.), auch die Bayreuther Festspiele sollen im Sommer wieder über die Bühne gehen, genauso das Filmfestival in Locarno (4. bis 14. August). Doch einiges könnte auch 2021 noch anders aussehen oder trotz aller Bemühungen plötzlich ausfallen oder zum gestreamten Event herabgestuft werden.

Europas Kulturhauptstädte 2021 fallen jedenfalls aus. Die Titelträger 2020 – Rijeka in Kroatien und Galway in Irland – bekommen die Möglichkeit, ihren Titel noch bis 30. April 2021 zu behalten.

Die Städte von 2021 werden erst 2022 und 2023 Kulturhauptstädte: Novi Sad im Kandidatenland Serbien 2022 neben den schon bestimmten Städten Kaunas in Litauen und Esch an der Alzette in Luxemburg. Das griechische Elefsina und das rumänische Timisoara folgen 2023.

2021 wird es trotz allem wieder jede Menge Preise und Veranstaltungen geben. Doch mit wem, wie und wann genau, wird bei vielen womöglich kurzfristiger feststehen als bislang üblich.