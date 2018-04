Von Rainer Köhl

Heidelberg. Dunkel und düster waren überwiegend die Stimmungen, die das Liedduo Matthias Goerne und Markus Hinterhäuser bei ihrem Heidelberger Frühling-Auftritt in der Stadthalle einfingen. Mit Mahler und Eisler hat das Duo ein wunderbar stimmiges Programm erstellt. Die tiefe Romantik eines Mahler und der lakonische Expressionismus von Eisler mögen konträr sein, was sie jedoch verband, waren die Verse, die von Ausgrenzung, Entfremdung, Exil und von der Sehnsucht nach dem Himmel sprechen.

Mit dem Pianisten Markus Hinterhäuser hat Goerne einen Begleiter, der bestens zu ihm passt, zu seinem Faible für klangsinnliche Durchdringung der Lieder. Die rätselhaften Zauberklänge, die der Pianist gerne anstimmte, waren treffliche Grundlage für die wunderbar strömende Lyrik und die weichen, schmiegsamen Piano-Register des Baritons.

Berühmt ist Goerne nicht allein für seine wunderschöne Klangformung in den leisen Momenten, sondern ebenso für seine sehr lebendige Gestaltung. Immer wieder steigerte er sich hinein in die Befindlichkeiten dieser Lieder, lieferte sich aus an die wechselnden Gefühlswelten. Große Intensität baute Goerne dabei auf, mit sonorer Inbrunst im Fortegesang und mit berückenden Momenten in den leisen Registern. Perfekte Legatokultur ließ er dabei hören. Überaus suggestiv war die Art seiner beseelten Phrasenbildung, mit welcher Goerne in einen Sog an intimer Empfindung hineinzog.

Düster und resignativ begann es mit Mahlers "Der Tambourg’sell", da wühlte sich der Sänger hinein in wildes Aufbegehren. Die existenziellen Nöte von "Das irdische Leben" kamen eindrucksvoll zu Klang, und ein stiller Gesang der Hoffnung war "Urlicht" mit seinen transzendierenden Klavierklängen und zart glühenden Gesangstönen.

Fruchtvoll war die Zusammenarbeit von Hanns Eisler und Bertolt Brecht, als sie im amerikanischen Exil zusammentrafen. Fremdheit und Unbehaustheit klingen an in deren "Hollywooder Liederbuch". Expressionistisch und harmonisch offen sind diese Lieder, wobei auch das Lakonische von großem Ausdruck der Interpreten erfüllt war. Geheimnisvoll schwebende, mit warmem Klang erfüllte Stimmungen, Surreales und wilde Ausbrüche begegneten sich dabei. So nuanciert der Sänger jede Phrase erfüllte, ebenso seismographisch musizierte Hinterhäuser.

Zäsurlos wurden die Liedblöcke verbunden, ging es von der Einsamkeit und Entwurzelung Eislers in jene von Mahlers "Der Abschied" aus "Das Lied von der Erde". Große Spannungen ließen die beiden Interpreten durch atemlose Pianissimo-Gestaltung erstehen, wurde das Regungslose der Naturschilderungen (von Hans Bethges Versen) berückend eingefangen. Eine eigene Poesie entwickelte der Pianist, und ebenso wie dem Sänger gelang es ihm, das Jenseitige durch berückende Stille und große Intimität zu Klang zu bringen. Ein betörendes Lebewohl an die Welt und Entschweben in himmlischen Frieden vollzogen die beiden. Eine Sternstunde, die reichen Beifall erhielt und mit einer Bach-Arie als Zugabe beschlossen wurde: "Bist du bei mir".