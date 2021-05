Heidelberg. (RNZ) Nach rund acht Monaten abgesagter Veranstaltungen findet am 9. Juni das erste Konzert des "Heidelberger Frühling" wieder vor Publikum im Saal statt: Das Abonnementkonzert der Reihe "Kammermusik Plus" mit dem Armida Quartett wird zwei Mal hintereinander um 17 und 20 Uhr vor jeweils 100 Menschen in der Alten Aula der Universität Heidelberg stattfinden. Jeder Konzertgast muss einen tagesaktuellen negativen Coronatest, den vollständigen Impfnachweis oder einen Antikörpertest vorweisen, im Haus und während des Konzerts gilt die Masken- und Abstandspflicht.

"Endlich geht es wieder los für die Kultur – und natürlich möchten wir unseren Teil dazu beitragen, allen Musikbegeisterten so schnell wie möglich Live-Erlebnisse zu ermöglichen. Gerade im Jubiläumsjahr des ’Frühlings’. Neben der lang ersehnten Fortsetzung unserer Kammermusikreihe kann ich an dieser Stelle verraten, dass wir zwei weitere Sonderkonzerte Mitte Juni planen. Dafür sind wir mit zwei weiteren großen Musikveranstaltern sowie der Stadt und dem Land in Gesprächen," kündigt der Intendant des Heidelberger Frühling, Thorsten Schmidt, an.

Trotz der positiven Entwicklung des Pandemiegeschehens kommt die aktuelle Öffnungsperspektive für die vom 11. bis 15. Juni geplante Premiere des Liedfestivals "Neuland.Lied" zu spät: Viele Konzertprogramme waren eigens für das neue Festival konzipiert worden und hätten längerer Probenprozesse bedurft, die unter Lockdown-Bedingungen nicht durchgeführt werden konnten. Und auch die sich immer wieder ändernden An- und Rückreisebestimmungen für im Ausland wohnende KünstlerInnen haben verlässliche Planungen unmöglich gemacht. "Neuland.Lied" wird deshalb erstmals im Juni 2022 aus der Taufe gehoben.