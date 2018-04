Von Matthias Roth

Heidelberg. In einer Arte-Filmdokumentation sieht man sie bei Proben mit dem Philharmonischen Orchester Heidelberg: Debussys berühmtes "Prélude à l’après-midi d’un faune" stand auf dem Programm, als der Film gedreht wurde; und beim fröhlichen Zusammensein danach rezitiert Konzertmeister Thierry Stöckel Mallarmés zu Grunde liegenden Verse. Nun kehrte sie genau mit diesem Stück zurück an ihre alte Wirkungsstätte: die Dirigentin Mirga Gražinyte-Tyla, 2011-13 Kapellmeisterin in Heidelberg, heute Chefin des City of Birmingham Symphony Orchestra.

Ein besonderes Heimspiel also für die heute 31-jährige Litauerin, die in Heidelberg ihre erstaunliche Karriere begann. Die hiesigen Musiker hätten sie damals gern als Nachfolgerin von Cornelius Meister gesehen, doch die Stadt entschied sich anders. Mirga Gražinyte-Tyla ging nach Bern, Salzburg und in die Welt hinaus. Nun also ein Wiedersehen und -hören.

Debussys feines Tongewebe breitete sie behutsam im Raum aus, ließ der beginnenden Soloflöte jede Freiheit (sie gab der Solistin kein Zeichen zum Start), spannte den Flötenton einfühlsam weiter von Instrumentengruppe zu Instrumentengruppe, bis der ganze große Orchesterapparat auf der weit nach vorn gebauten Bühne in der Stadthalle klang. Dabei schienen die Musiker aus Birmingham alle Solisten, jeder trug etwas Eigenes dazu bei, aber alle in einem Atem. Das Tempo fließend nuanciert mit geringsten Verzögerungen, Stauchungen, Beschleunigungen.

Genauso beweglich die Dynamik. Sie schwillt an, geht zurück, wird forciert, gipfelt in hellem Sforzato und bricht sofort wieder in sich zusammen wie die Gischt aufspritzender Wellen an felsiger Küste. Die "drei sinfonischen Skizzen" mit dem Titel "La Mer", die das Konzert beschlossen, wirkten wie Aquarelle: Scheinbar schnell hingeworfen, aber mit unglaublicher Meisterschaft gerade in dieser wie von selbst entstehenden Leichtigkeit.

Die Partitur, aus der Mirga Gražinyte-Tyla dirigierte, war häufig rot und blau markiert, große Zeichen erkannte man auch aus einiger Entfernung: Diese Leichtigkeit basiert auf harter Vorarbeit, das war offenkundig. Um die Einzeichnungen klanglich umzusetzen, ist ihr ganzer Körper im Einsatz. Keine Scheu vor großen Bewegungen! Zwei Mal fliegt ihr der Dirigierstab davon (zum Glück nicht weit). Da steckt eine unglaubliche Energie in dieser zierlich wirkenden Person, die das große Orchester wie eine Wolke aus Lavendel und salziger Luft modelliert.

Der Klang kann dabei messerscharf pointiert sein oder hauchzart, fast esoterisch-feinstofflich. Übergänge fließend. Selbst die Posaunen klingen samtig. Mirga Gražinyte-Tyla malt kaum mit Kontrastwirkungen, sie entwickelt das eine blitzschnell aus dem andern. Das gelingt nicht vielen. In Wagners "Tristan"-Vorspiel zum Ersten Akt sind die Klänge sämiger, dichter, auch voluminöser. Vielleicht ist die Zeit nicht nur reif für Frauen an den Pulten großer Orchester, wie "Die Zeit" einmal schrieb, sondern auch für dirigierende Frauen in Bayreuth? Man wird sehen.

Und dann dieser Mozart! Jörg Widmann und Mirga Gražinyte-Tyla sprechen eine gemeinsame musikalische Sprache, ja, sie scheinen wie Geschwister. (Nicht umsonst ist er derzeit "Artist in Residence" in Birmingham.) Widmann fordert im Klarinettenkonzert auch die Musiker des City of Birmingham Orchestra heraus - nicht mit Fingerzeig, sondern mit kleinen Gesten. Oft dreht er sich zum Orchester um, um seinen wunderbar differenzierten Klarinettenton in den Klang der Streicher einzubetten.

Das Adagio wurde so zum überirdischen Zentrum des gesamten Konzerts. Die sagenhafte melodische Phrasierungskunst Jörg Widmanns und die Leichtfüßigkeit, mit der Mirga Gražinyte-Tyla hier sekundierte, dazu die feinfühlige Nuancierung der Musiker aus Birmingham - ein Highlight des diesjährigen Festivals. Die Orchesterzugabe war Debussys "Golliwogg’s Cake-walk" aus den "Children’s Corner"-Klavierstücken: Im Mittelteil tauchte "Tristan" noch einmal auf. Kein Zufall!