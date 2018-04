Von Simon Scherer

Heidelberg. Schon oft haben sie dem Heidelberger Frühling sagenhafte Höhepunkte beschert: Diesmal war von den beiden Brahms-Klavierkonzerten wieder das erste in d-Moll an der Reihe. Mit einem Pianisten, der wohl wie kein zweiter in den vergangenen Jahren mit dem Festival zusammengewachsen ist. Zur Seite hatte Igor Levit das legendäre Tonhalle-Orchester Zürich, mit dem er seine ganz eigenen Schwerpunkte für op. 15 setzte.

Da wurde schon der sonst kaum zu bremsende Eröffnungs-Orkan dynamisch keinesfalls überstrapaziert. Seine erschütternde Wirkung erzielte das Maestoso somit nicht durch ekstatische Fortissimi, sondern durch die beeindruckend nachdrückliche Verbissenheit eines stark streicherausgerichteten Klangs.

Chefdirigent Lionel Bringuier liebte auch keine radikalen Szenenwechsel, sondern gestaltete unmerkliche Übergänge zwischen konträren Gemütszuständen. Für den ersten Klavierpart war die sensible Ader Levits wie geschaffen: unruhig auf der Suche, verletzlich und immer verzweifelnder. Gegen üppigen Orchestersound war er da nicht wirklich durchsetzungsfähig, was aber genau den Kern dieses Gegenspiels traf. An anderer Stelle im himmlisch entrückten Pianissimo waren Solist und Dirigent gedanklich auf exakt gleicher Wellenlänge. Bringuiers Orchesterarbeit griff hier die Persönlichkeitsentwicklung Levits mit größter Sorgfalt auf und flocht sie in das vielschichtige Streichergewebe ein.

Am Prozess des Mut- und Zuversicht-Findens konnte somit jeder in der ausverkauften Stadthalle teilhaben. Mit brachialer Gewalt konnte Levit aber auch vor den Kopf stoßen und über dem Orchester thronen. Bringuier ließ solches Seelen-Chaos allerdings nie zu zermürbend ausarten, sondern lenkte frühzeitig zu gelösteren Gefilden. Das war wirklich eine Interpretation, die vom ersten Ton an das Gesamtwerk im Blick hatte und ihr Pulver nie sofort verschoss.

Eine Seelenruhe strahlte das Adagio aus, wo große Gefühle und Fragen ganz im Stillen entwickelt wurden. Darüber suchte Levit mit ungewohnter Agogik selbstbestimmt seinen Platz in der Welt. Von solchen Momenten scheinbaren Stillstands hielt das Orchester jegliches Pathos bewusst fern, sodass die Spiritualität durch nichts gestört wurde. Da übertraf sich Levit wieder einmal selbst, denn zu solch einer Quelle der Inspiration und Selbstfindung wird das Adagio selten. Einer der größten "Frühlings"-Momente.

Abrupt beendet wurde diese Seelenanalyse durch das nahtlos angereihte Rondo, das auch wegen sich häufenden Tempounstimmigkeiten deutlich abfiel. Das Adagio hallte dafür nochmals in Levits Zugaben nach: Schumanns "Kind im Einschlummern" und "Der Dichter spricht".

Edward Elgars "Enigma"-Variationen waren danach genau das Richtige, um angenehm die Seele zu streicheln. Ein lieblich unterhaltendes Werk, das auch in dieser Manier musiziert wurde. Und nebenbei das Orchester in seiner ganzen Farbpracht präsentierte. Ganz auf den Dirigenten fixiert, war er es auch, der ein spritzigeres Weitergehen vorgab. Voll in seinem Element war der ausgezeichnete Streicherapparat für die rührseligen Filmmusik-Weisen in Variation Nr. 9, wo der ganz große Herzschmerz aufgefahren wurde: Eine passende Zugabe.