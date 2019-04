Terry Wey in der Jesuitenkirche. Foto: sv

Von Matthias Roth

Heidelberg. Ihre Entstehungsgeschichte ist unklar, aber bis heute ist die 40-stimmige Motette von Thomas Tallis, wohl um 1570 geschrieben, ein Meilenstein der Vokalpolyphonie. Der Countertenor Terry Wey hatte nun die Idee, alle Stimmen zusammen nur mit dem Bassisten Ulfried Staber selbst einzusingen, nacheinander und übereinander kopiert, in schier endlosem Playback live mit 16 verteilten Lautsprechern beim Heidelberger Frühling in der Jesuitenkirche.

Das etwa 12-minütige Werk für acht Chöre à fünf Stimmen war so Linie für Linie zu hören, als würde man den Komponisten beim Schreiben beobachten, angefangen beim ersten Alt-Einsatz des ersten Chores bis zum klangvollen Dreiklang auf dem Grundton G am Ende. Bis zur vollen 40-Stimmigkeit dauerte es aber eine Weile: Ganze acht (statt rund zehn) Stunden, um genau zu sein, was dadurch zustande kam, dass einige Partien paarweise von Countertenor und Bass gesungen werden konnten.

Ein faszinierender Prozess immer höherer Verdichtung, der die architektonische Konstruktion dieser Komposition offenlegte. Dabei hat die Einspielung des Ganzen mit einer einzigen Stimme und Klangfarbe natürlich den Vorteil bisher unerreichter klanglicher Homogenität.

Andererseits ist dieses Werk keine Klangerfindung heutiger Prägung, sondern eine kontrapunktische Komposition (Zusammenfügung), deren interne Bewegungen sich bei allzu gleichen Farben aufzulösen scheinen. Wie bei einem Aquarell verschwimmen da die Farben und Konturen. Dennoch war dieses Projekt ein höchst erstaunliches, und beide Sänger sowie die Tontechniker leisteten hoch konzentrierte Arbeit bei geradezu himmlisch anmutenden Klängen.