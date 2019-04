Von Simon Scherer

Heidelberg. Eigentlich wird das Hauptwerk eines Konzerts stets nach der Pause platziert. Bei Khatia Buniatishvili wäre es allerdings kaum vorstellbar gewesen, nach dem virtuosen Tastenfeuerwerk der zweiten Programmhälfte in dieselbe Aura für Schuberts B-Dur-Sonate zu finden wie zur Eröffnung ihres Klavierabends beim Heidelberger Frühling. Denn in solch introvertierter Langsamkeit hört man dieses Werk definitiv selten. Vom ersten Ton an tief in die Materie versunken, ist schon im Anfangsstadium eine Schwere präsent, die sich bei dunkler Färbung in weit unten liegenden Schichten bewegt. Ganz versteckt wird dort in aufatmenden Momenten der Weg nach oben angedeutet.

Entsprechend gestaltet Buniatishvili ihren Anschlag ungemein weich und ausgleichend, eingebettet in ein eng verwobenes Gesamtgebilde. Eine besondere Spielqualität hierbei: ihr hauchzartes Pianissimo, das wie in Watte gepolstert ins mystische Nichts entführt. Generell agiert die Georgierin sehr nach innen gekehrt, sinnt viel nach und gewährt jedem dieser Gedanken gefühlt unendlich Zeit. Doch nur selten gerät bei diesen extrem zerdehnten Tempi die Koordination ihrer Hände aus dem Gleichgewicht. Mit unterschiedlichen Klangausprägungen und Charakterzügen meistert sie die Balance absolut souverän.

Im selben Geiste widmete sie sich dem Andante, dessen verzweifelte Aufschreie gänzlich ausblieben, die stattdessen gar zur religiös geprägten Meditation einluden. Das konnte bei noch langsameren Tempi bisweilen anstrengend werden, was sich auch in einer unruhiger werdenden Stadthalle bemerkbar machte, wo die zartesten Tongebilde leider untergingen. Unbeirrt setzte Buniatishvili ihren Traum jedoch fort, still und unbemerkt dahinschwebend. Sie selbst nahm ihr Tempo übrigens gar nicht als langsam wahr, sie habe es einfach im Kopf gehabt und das Gefühl von Ewigkeit vor Augen, wie sie im anschließenden Zugaben-Gespräch erzählte. Flotter wurde sie erst im Scherzo der Sonate, dynamisch ausufernd dann im Allegretto, dessen gewaltiges Aufwühlen eine Wahnsinnsentwicklung mit Blick auf die ersten Sätze aufwies.

Den gleitenden Übergang zu Liszt schufen dessen Schubert-Bearbeitungen. Ein friedvoll dahinfließendes "Ständchen" mit dezent eingestreuten wehmütigeren Phasen, ein "Gretchen am Spinnrad", das längst nicht an den Gehalt vor der Pause heranreichte. Der wilde Pferdegalopp des "Erlkönigs" packt mit seinem ja eigentlich immer, sodass Buniatishvilis in diesem Rausch direkt mit Liszts "Mazeppa" fortfahren wollte, wo sie herrliches Volumen auffuhr. Mehr stilistische Bandbreite bewies sie in Liszts Ungarischer Rhapsodie Des-Dur: verwegen, rustikal, volkstümlich.

Bei den Zugaben schloss sie an die 2. Ungarische Rhapsodie von Liszt/Horowitz Schuberts Impromptu Ges-Dur an und schlug den Bogen zum Beginn.