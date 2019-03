Von Marie-Theres Justus

Heidelberg. Yessssss! Dieser Abend hat richtig Spaß gemacht - Publikum wie Musikern. Selten sind sie geworden, die Gelegenheiten, bei denen Thomas Quasthoff live in einem Konzertprogramm zu erleben ist. Nach Wien, London, Hongkong und Seoul war jetzt Heidelberg an der Reihe mit Quasthoffs Programm "Nice ’n’ easy". Heißt auch: Heidelberg als Festivalstadt ist in der großen Welt angekommen. Und Thomas Quasthoff, der diese Stadt inzwischen als seine "zweite Heimat" bezeichnet, hat durch sein stetes und vielseitiges Engagement im Bereich Lied dazu beigetragen - nicht zuletzt durch die Verlegung des Wettbewerbs "Das Lied" in unsere Stadt. Jetzt rockte Quasthoff mit seinem neuen Jazzprogramm die Stadthalle.

"Nach Ansage" stand lapidar im Programmheft. Und so ging es mit Volldampf durch die Genres: Rockiges, Souliges, Jazziges, Tina Turner, Stevie Wonder, George Gershwin. "Die Auswahl war ganz einfach: Wir haben schlicht und ergreifend das ausgesucht, was uns gefällt". "Wir" - das sind Thomas Quasthoff und seine genialen musikalischen Mitstreiter: Frank Chastenier am Klavier, Dieter Ilg am Kontrabass und Wolfgang Haffner am Schlagzeug. Hier haben sich nicht nur Musiker getroffen, sondern Freunde fürs Leben. Und dieser "Team Spirit" ist spürbar und begeisternd.

Quasthoff selbst ist legendär für seine Stimmbeherrschung und die unfassbar vielseitigen Klänge, die er seiner Kehle zu entlocken weiß. Er beherrscht ein breites Farbspektrum vom rabenschwarz-tiefen Bass bis zur leuchtenden Kopfstimmen-Höhe, von rotgoldenem Schmelz bis zur nachtblauen Melancholie. Darüber hinaus kann er seiner Stimme noch die unterschiedlichsten Texturen verleihen: Samtig glatte Töne verwandelt er in kratzige Reibeisen-Klänge, Luzides steht neben Kernigem.

Das war sicher in seiner Soloimprovisation über ein einfaches Bluesschema am faszinierendsten. Hier baute er nicht nur Trompeten-, Schlagzeug-, Flötensounds allein mit der Stimme ein, sondern auch den ein oder anderen Konzerthuster (sowie den ganz undezenten Hinweis, dass Heidelberg ein "Lied-Zentrum" brauche).

Diese Farbigkeit und Vielseitigkeit zeichnet auch seine Mitstreiter aus: Chastenier kann durchaus als Tastenlöwe agieren, um kurz darauf samtpfotig Melodien perlen zu lassen. Improvisatorischer Einfallsreichtum und pianistische Meisterschaft gehen hier Hand in Hand. Ilg am Kontrabass changiert zwischen einem Vulkan an Virtuosität - seine Einleitung zu Gershwins "Summertime" ist in ihrer lustvollen Sportivität sicherlich singulär - und cooler Noblesse. Haffner am Schlagzeug beherrscht die Palette von zarter Unterstützung bis zum explosiven Solo mit ansteckendem Humor und überragender Souveränität.

Quasthoff moderierte das Programm und zeigte sich auch hier in seinem Element: blendend gelaunt, kenntnisreich, humorvoll und durchaus mit kritischen Untertönen plauderte er über die Werke, streute mit Hang zur Selbstironie Erzählungen über sein Konzertleben ein und hatte keine Scheu, auch politisch klar Stellung gegen Rechts zu beziehen, denn der Künstler sei auch hier in der Verantwortung.

So beschloss Thomas Quasthoff, John Lennons Lied "Imagine" in sein Programm aufzunehmen: Ganz leise sowie sehr zart und innig spann er die berühmte Melodie, gestützt von hingetupften Klavierakkorden. Hier war sie vielleicht am meisten präsent: die ganz große Seele eines wirklich begnadeten Musikers.