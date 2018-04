Von Simon Scherer

Heidelberg. Es reicht bereits sein Name, dass vor der Stadthalle Schlangen stehen; alle in der Hoffnung, noch eine zurückgegebene Karte ergattern zu können. Sein Programm gab Grigory Sokolov erst spät bekannt. Mit Haydn und Schubert ließ die Klavier-Legende beim "Frühling" zwei komplett verschiedene Welten aufeinanderprallen. Zunächst wurde man ins höfische Leben hineinversetzt, als Haydns Sonaten Nr. 32 in g-Moll (op. 53), Nr. 47 in h-Moll (op. 14) und Nr. 49 in c-Moll (op. 30) erklangen.

Sokolov förderte das gesamte Potential zutage, das diese Musik bietet. Im kindlichen Übermut hüpfende Motivik paarte er mit unglaublichem Mitteilungsbedürfnis, wo Hauptmelodien plötzlich solistische Extrovertiertheit an den Tag legten. Da war ein spitzbübischer Witz zu spüren, wie man ihn Sokolov gar nicht zutraut. Natürlich alles in erlesener Klanggestalt. Schließlich ist Sokolov Perfektionist, der nichts dem Zufall überlässt: Jede Note ist in ein haargenau ausgetüfteltes Konzept gegossen, jeder Ton ist dank seiner gelenkigen Finger ein Kunstwerk für sich.

Alles wirkte äußerst abwechslungsreich und kurzweilig, wobei geheiligte Ebenmäßigkeit über allem stand. Da ließen bereits minimale Abweichungen im Tempo aufhorchen. Kleine Entwicklungslinien gab es zwar, der Musiker kehrte jedoch immer ins unbekümmerte Grundnaturell zurück. So spannend dieses Konstrukt aus drei Haydn-Sonaten auch aufgebaut war, programmtechnisch hätte etwas Abwechslung nicht geschadet, da Redundanzen in dieser gefühlten Endlos-Schleife nicht ausblieben.

Kaum wiederzuerkennen war Sokolov bei Schubert. Dessen 4 Impromptus op. posth. 142 ließ er wesentlich freier strömen. Persönlich nach innen gekehrt, und das dann nach außen tragend, so lautete seine Auffassung hier. Interessant mitzuverfolgen war die Rolle der Begleitstimmen, die plötzlich mit minimalsten dynamischen Aufwind neue Atmosphären eröffneten. Ein Schubert voller Zärtlichkeit und Zutrauen war das, dem scheinbar nichts etwas anhaben konnte. Das schloss donnernde Bässe allerdings nicht aus.

Treu blieb sich Sokolov seiner traditionellen Anzahl an Zugaben: Sie reichten von Schuberts Impromptu op. 90 No. 4 über Rameaus "Les Sauvages" und "Les rappels des oiseaux" wieder zu Schubert (Hungarian melody) und Chopins Prelude op. 28 No. 20. Am Ende dann Scriabins Prelude op. 11 No. 4.