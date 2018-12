Von Harald Berlinghof

Heidelberg. "Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Verkauft an die Dame mit dem schicken Hut". Der 3. Adventssonntag wird wieder ein Fest für alle Kunstliebhaber, die gleichzeitig Spaß an einer außergewöhnlichen Kunst-Auktion haben. An diesem Sonntag gibt es im Heidelberger Forum für Kunst Kunstwerke im Postkartenformat und Kleinobjekte von Heidelberger und regionalen Künstlern. Für kleines Geld.

Begonnen hat alles 1994 mit Streichholzschachtelkunst. Damals hatte Werner Schaub die Idee, Streichholzschachteln von Künstlern in kleine Kunstwerke verwandeln zu lassen. Inzwischen ist man längst auf das Postkartenformat und kleine Objekte umgestiegen und alljährlich malen, zeichnen, collagieren, fotografieren und gestalten zahlreiche lokale und regionale Künstler Kunst im Postkartenformat und stellen die Arbeiten dem Verein zur Verfügung. Auch Klaus Staeck beteiligt sich an der Auktion. Seine zur Verfügung gestellten Arbeiten sind allerdings immer als erste weggekauft. Die Künstler arbeiten alle ehrenamtlich, der Erlös der Aktion fließt ausschließlich dem Verein zu für die Bestreitung der laufenden Kosten.

Staeck steuert satirische oder witzige Collagen bei, Werner Schaub arbeitet mit plastischen Gestaltungselementen, die er aufklebt und damit Landschaften evoziert. Monika Klein liefert formal strenge Arbeiten in Rot und Schwarz, Peter Borkenhagen verfremdet seine schwarz-weiß Fotografien mit Tusche, Petra Lindemeyer verarbeitet textile Elemente. Die Kunstobjekte werden an den Meistbietenden versteigert. Nach der Versteigerung werden alle Postkarten zu zehn Euro angeboten, die Mini-Objekte zu 25 Euro.

Info: Vorbesichtigung am Samstag, 15. Dezember, 14 bis 18 Uhr im Forum für Kunst, Heiliggeiststraße. Der Verkauf findet statt am 16. Dezember ab 10 Uhr.