Von Milan Chlumsky

Heidelberg. Zwischen 1962 und 1971 bereiste der junge tschechische Fotograf Josef Koudelka mehrere sozialistische Länder, um das Leben der vergessenen oder bewusst an den Gesellschaftsrand abgeschobenen Minderheiten - vor allem der Sinti und Roma - aufzunehmen. Nicht um das Dokumentieren der Misere ging es ihm und noch weniger darum, sie sozial zu brandmarken. Vielmehr versuchte er zu verstehen, wie diese Menschen lebten. Einige Stadtverwaltungen plädierten für eine radikale Wende, und auch Künstler - vor allem Musiker und Maler - verlangten nach einer politischen Korrektur. Schließlich waren es die Sinti und Roma selbst, die begriffen, dass sich etwas ändern musste.

Als die Armeen des Warschauer Paktes den "Prager Frühling" mit Panzern niederschlugen, machte Koudelka (inzwischen Mitglied der berühmten Fotoagentur Magnum) in Spanien und in Portugal mit seinem humanitären Projekt weiter. Sein Bildband "Gypsies" ist inzwischen das Referenzbuch eines besonders einprägsamen Milieuporträts einer immer ausgegrenzten Ethnie.

Auch ein anderer tschechischer Fotograf, Jindrich Štreit, interessierte sich für die Art und Weise, wie diese Menschen in kleinen Dörfern lebten. 1975 erschien in Tschechien einer seiner zahlreichen Fotobände: "Die Roma - ohne Romantik". Auch Štreit ging es darum, ohne falsches Pathos oder hysterische Voreingenommenheit zu fotografieren. Mittlerweile ist ein halbes Jahrhundert vergangen. Der Washingtoner Fotograf Chad Wyatt, als Kind eines Schwarzen und einer Weißen geboren, weiß, was Anderssein und Ausgegrenztheit bedeutet.

Während einer kommerziellen Auftragsarbeit in Prag erzählte er tschechischen Künstlern von seinem Plan, jene Sinti und Roma zu porträtieren, die in ihrem Leben reüssierten und inzwischen eine wichtige Rolle in der Gesellschaft einnehmen. Von den Künstlern erhielt er die nötigen Kontakte. Wyatt war sehr überrascht, wie sich die Wahrnehmung der Sinti und Roma verändert hatte.

Er bereiste zahlreiche Ostblockländer, um zu zeigen, dass diese Menschen dem gängigen Stereotyp nicht entsprechen: "Beide Stereotypen bei den Roma - sowohl die positiven wie auch die negativen - helfen nicht weiter. Sie setzen den falschen Glanz der Roma-Wirklichkeit fort, in der die Roma-Frauen entweder an jeder Ecke um Geld bitten oder extrem schön und sexy sind. Wir sind aber einfach nur Frauen, ein Teil der großen Vielfalt der Menschheit" - so sieht es etwa die rumänische Plebis Ivan, die ihren Bachelor in Marketing machte und ihren Master als Finanzexpertin abschloss. Vom Europarat in Straßburg beauftragt, im Rahmen eines europäischen Programms zwischen 2005 und 2015 in Rumänien die Gehälter der Roma in diversen Industrie- und Handelsbranchen zu untersuchen und Wege zu finden, wie die krassesten Unterschiede behoben werden können, soll ihre Studie ein entsprechendes Gewicht in der neuen ökonomischen Infrastruktur des Landes haben.

Chad Wyatt hat inzwischen ein beeindruckendes Archiv an fotografischem und informativem Material zusammengetragen. Es zeigt den Aufstieg eines Teils der Sinti- und Romabevölkerung, die nicht nur auf kulturellen Wegen, etwa durch Musik oder Bildende Kunst, international bekannt wurden, sondern vor allem jene, die durch den eigenen Willen und Fleiß erfolgreich ein Studium beendet haben und jetzt als Anwälte, Stadtoberhaupt, Richter, Mediziner, Lehrer oder Regierungsmitglied die Integration ihres Volkes vorantreiben.

Respekt und Demut empfand Chad Wyatt, der nicht nur sehr viele Porträts machte, sondern auch viel über die persönlichen Sorgen dieser Menschen erfuhr. Eine humanistische Fotografie - in der Tradition von Koudelka und Štreit.

Info: Chad E. Wyatt, Heidelberger Forum für Kunst bis 10. Februar. Am 31.1. Filmvorführung und Diskussion über "Bilderpolitik. Wie betrachten wir mediale Porträts von Sinti und Roma".