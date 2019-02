Von Matthias Roth

Heidelberg. Als 15-Jähriger sah er Miloš Formans Filmklassiker "Amadeus" - und eine Figur darin ließ ihn nicht mehr los: Antonio Salieri. Der Walldorfer Timo Jouko Herrmann stürzte sich nicht nur auf alle greifbare Musik des Komponisten (es war damals nicht viel, das publiziert worden war) und suchte den Kontakt zu Archiven, um mehr zu erfahren über diesen von Zeitgenossen hoch geschätzten Komponisten, der in dem Film so falsch dargestellt worden war.

"Da stimmte gar nichts", echauffiert sich Herrmann noch heute, wie jetzt beim "Local Monday" im Heidelberger Deutsch-Amerikanischen Institut, wo Krimi-Autor Marcus Imbsweiler den Musikwissenschaftler, Dirigenten und Komponisten Herrmann vorstellte: Gerade ist dessen Salieri-Biografie erschienen und ist nach Braunbehrens’ Buch von vor 30 Jahren die erste neueren Datums.

Timo Jouko Herrmann, das stellte Imbsweiler zurecht fest, ist wohl der beste Salieri-Kenner der Gegenwart. Er hat nicht nur über die deutschen Opern des Komponisten promoviert, sondern in Prag auch den ersten Nachweis einer freundschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den angeblichen Erzfeinden Mozart und Salieri entdeckt (2015).

Außerdem hat er bisher unbekannte Partituren ediert und selbst Werke von Salieri dirigiert, zuletzt eine komische Oper bei den Walldorfer Musiktagen. Zusammen mit den Heidelberger Sinfonikern bereitet er gerade eine CD vor, die wiederum Unbekanntes vom Unbekanntesten aller berühmten Komponisten präsentieren wird.

Tatsächlich ist wenig bekannt vom 75 Jahre währenden Leben Salieris, der die meiste Zeit in Wien verbrachte. "Er war glücklich verheiratet, hatte acht Kinder und eine große Wohnung, war Hofkomponist und Leiter der Hofkapelle - es gab keine Anlässe, wie bei Mozart, in dauerndem Briefkontakt zu bleiben, weil er seine Wirkungsstätte kaum verließ. So ist wenig Privates über Salieri überliefert."

Herrmann weiß, wovon er spricht, und sein Salieri-Buch ist mit 314 Seiten auch relativ dünn ausgefallen. Der Italiener, der früh nach Wien kam und hier ansässig wurde, galt den Italienern als Deutscher, den Deutschen als Italiener und den Wienern als Franzose, denn er feierte seine größten Erfolge auch in Paris. "So war er nirgends wirklich beheimatet", ein Grund, so vermutet Herrmann, dass sein Werk nach seinem Tod 1827 rasch in Vergessenheit geriet.

Doch die Zahl seiner Schüler - unter ihnen die Größten ihrer Zeit: Schubert, Beethoven, Berlioz ... - und der irrsinnige Erfolg einiger seiner Stücke, die ein Repertoire bildeten, noch bevor es ein Repertoire im heutigen Sinne an den Theatern gab, machen die ungeheure Bedeutung dieses Musikers deutlich, der sich selbst vor allem in der Vokalmusik, hauptsächlich der Oper, zuhause fühlte.

Info: Timo Jouko Herrmann, Antonio Salieri - Eine Biografie. Morio Verlag Heidelberg 2019, 314 S., 24 Euro.