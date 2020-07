Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Wer Kulturveranstaltungen mit lebendigen Künstlern vor lebendigem Publikum diesen Sommer aus bekannten Gründen schon abgeschrieben hatte, darf sich freuen. Die quirligen Macher des Heidelberger UnterwegsTheaters, Jai Gonzales und Bernhard Fauser, sorgen dafür, dass auf dem sonst mausetoten Airfield im Pfaffengrund Tanztheater, Musik und Installationen live erlebbar werden – beim "Artort 020". Mit im knapp dreistündigen Gesamtpaket für jeweils 100 Teilnehmer in zwei Gruppen sind viel frische Luft und ein traumhafter Blick auf die Hänge des Heidelberger Südens.

> 20.15 Uhr: Wir stehen am Einlass, werden der A-Gruppe zugeteilt und stapfen über das Airfield zum Tanz-Hangar. Der ist mit viel Abstand bestuhlt, die Türen sind weit geöffnet. Alles sehr Corona tauglich. Hier beginnt um

Hintergrund > Termine: 9. bis 12. und 16. bis 19. Juli, Beginn jeweils 20.30 Uhr, Dauer ca. 2,5 Stunden. > Karten: Vorverkauf nutzen; Reservierungen mit abendlicher Abholung sind nicht [+] Lesen Sie mehr > Termine: 9. bis 12. und 16. bis 19. Juli, Beginn jeweils 20.30 Uhr, Dauer ca. 2,5 Stunden. > Karten: Vorverkauf nutzen; Reservierungen mit abendlicher Abholung sind nicht möglich. An der Abendkasse nur Restkarten; Achtung: Mit hohem Andrang ist zu rechnen. > Anfahrt: Airfield/Heliport in Heidelberg Kirchheim/Pfaffengrund per Fahrrad oder Auto, Eingang über Tor auf der Landebahn, Diebsweg/Ecke Baumschulenweg. > Verkauf der Teile des alten Hallenbades an Selbstabholer: 31. Juli – 15 bis 20 Uhr, größere Mengenabnahmen im Vorfeld per Mail anmelden: info@unterwegstheater.de

[-] Weniger anzeigen

> 20.30 Uhr die Uraufführung von "We are the peace, the pace, the piece". Die Choreographie ist von Jai Gonzales, die vom Mischpult aus den Klangteppich steuert. Der besteht aus Kompositionen von Bach sowie zeitgenössischen Musiker wie David Lang und Zoe Keating. Vier Tänzer und drei Tänzerinnen zeigen mit viel Körpereinsatz, dass Tanztheater auch unter schwierigen Bedingungen funktioniert. Dazu rollen neongelbe Tennisbälle über die Bühne, die historischen Umkleidekabinen aus dem Alten Hallenbad erfüllen ein letztes Mal ihren Zweck als Paravent, wenn ein Tänzer mal schnell ein T-Shirt wechseln will.

> Um 21.30 Uhr ziehen wir weiter zum Medien-Hangar, setzen unsere Masken auf, denn drinnen ist es fast dunkel und die Besucher kommen sich etwas (!!) näher. Auf dem Programm stehen drei sehr verschiedene Installationen: Für den Mannheimer Thomas Kaufmann ist die Fotografie ein Teil seines künstlerischen Schaffens, vor allem Hände haben es ihm angetan. So sind eindrucksvolle schwarz weiß Fotos entstanden, jedes erzählt dem Betrachter eine Geschichte. Oliver Mezger hingegen lotet auf seinen Bildern Grenzen aus, und Menschen, die sich darin bewegen: Grenzgänger. Nils Herbstrieth, seit 2006 bei Artort dabei, überzieht die Wände des Hangars mit einer Bilderflut. Der bröckelnde Putz wird so in ein künstlerisches Licht getaucht, was ihm ziemlich gut bekommt.

> Gegen 21.50 Uhr ist Pause, inzwischen ist es fast dunkel, der Himmel hat sich eindrucksvoll verfärbt. Der Weg zu den Dixie-Clo-Häuschen ist mit zarten Lichterketten markiert. Am WasserSpiegelTurm, einer Installation aus Türen des Alten Hallenbads, gibt es Getränke, das Publikum steht entspannt auf der Landebahn und genießt die laue Sommernacht. Dann tauschen die Gruppen die Hallen, wir ziehen weiter zum Musik Hangar. Dort beginnt um

> 22.10 Uhr der musikalische Teil des Abends. Kontrastprogramm ist angesagt: Adam Weisman – in einer Konzertkritik auch "der Philosoph am Schlagzeug" genannt – bringt in "Nine Bells" Metallscheiben zum Klingen. Dazu spurtet der 34-Jährige beständig im Kreis, so dass sich das leise Geräusch seiner Gummisohlen mit dem metallischen Klang der "Bells" mischt. Ziemlich ungewöhnlich. Anschließend spielt Katharina Olivia Brand auf dem Flügel Franz Schubert, 13 Variationen über ein Thema von Anselm Hüttenbrenner a-Moll. Endlich mal wieder klassische Musik live, nicht aus der Konserve! Das Publikum genießt das sichtlich, bevor es weiterzieht in den Galerie Hangar.

> Um 22.50 Uhr beginnen zwei weitere Installationen. Während der Bildhauer Pierre Surtel beim Artort2019 sein Publikum mit 1000 Marmeladengläsern samt leuchtend bunten Inhalt verblüffte, zeigt der Franzose nun eine Menge "Augen", die er aus Bewegungsstahl produziert hat. Zum Ausklang spazieren die Besucher durch die "Schattentore", über 100 Jahre alte Türrahmen, die Bernhard Fauser und Jai Gonzales aus dem Alten Hallenbad gerettet haben – ein Sinnbild der Vergänglichkeit. Womit sich der Kreis nach knapp drei Stunden schließt.

Info: Artort wird gezeigt für jeweils 100 Zuschauer am Samstag und Sonntag, sowie vom 16. bis 19. Juli, Beginn jeweils um 20.30 Uhr auf dem Airfield Pfaffengrund. Karten unter www.reservix.de und bei den Geschäftsstellen der RNZ.