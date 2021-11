Von Heribert Vogt

Heidelberg. Mit der allseits – und nicht nur in der Coronakrise – spürbaren Verdunkelung unserer Gesellschaft beschäftigte sich nun Andreas Reckwitz auf Einladung der Heidelberger Akademie der Wissenschaften bei seiner Akademievorlesung "Verlust. Die andere Seite des Fortschritts" in der gut gefüllten Alten Aula. Präsident Bernd Schneidmüller begrüßte den 51-jährigen Reckwitz, Professor an der Berliner Humboldt-Universität, "als den herausragenden Soziologen seiner Generation in Deutschland". Und dieser Einstufung wurde der Gast mit seinen so scharfsichtigen wie tiefgründigen Ausführungen zu einem epochalen Thema unserer Zeit gerecht. Denn gegenwärtig ist das Phänomen des Verlusts – von der Verlustwut der Modernisierungsverlierer bis zur Verlustangst infolge des Klimawandels – von herausragender Bedeutung.

Nach Reckwitz ist die moderne Gesellschaft grundsätzlich durch eine Verlustparadoxie gekennzeichnet. Einerseits betreibt sie eine existenzielle Reduktion der Verluste, von der Krankheit über Naturkatastrophen bis zum frühen Tod. Zugleich kommt es jedoch durch beschleunigten sozialen Wandel und Gewaltpolitik zu vermehrten Verlusten, die allerdings weitgehend unsichtbar gemacht werden. Denn die Moderne betrachtet Geschichte wie Zukunft als kontinuierliche Verbesserung, damit Ökonomie, Politik, Wissenschaft und Technologie "ungehemmt fortschreiten" können. In der jetzigen Spätmoderne – seit den 1980er Jahren – ist die Wirkung von Verlusterfahrungen jedoch im Zentrum der Gesellschaft angekommen.

Aber trotz aller Verschleierung wurden die Verlusterfahrungen in der Moderne nicht verdrängt, sondern sie häuften sich an. Dies gilt etwa für die auch durch die Säkularisierung nicht gänzlich verschwundene Religion, die für den kulturellen Umgang mit dem Erleben der eigenen Vergänglichkeit eine Rolle spielt, oder für die Kunst, in der Negativerfahrungen wie Scheitern, Trauma und Niedergang seit der Romantik ein zentrales Thema sind. Zu nennen sind auch die starke Kultur- und Zivilisationskritik nach dem Ersten Weltkrieg, die Psychotherapie mit ihrem "Parcours der Verluste und Enttäuschungen" oder die nationale Erinnerungskultur, die nicht nur das Andenken an Siege, sondern auch an Niederlagen der Geschichte bewahrt.

In der Gegenwart ist vor allem eine Eskalation vorweggenommener Verluste in Bezug auf den Klimawandel zu beobachten, beschleunigt durch die Fridays for Future-Bewegung. Die Vorhersagen einer unbewohnbaren Welt sind nicht mehr nur eine Möglichkeit, sondern eine Wahrscheinlichkeit. Reckwitz zufolge dringen nun Verluste im Futur II ins Bewusstsein: "Wir werden verloren haben." Der Soziologe unterstrich: "Die Debatte um Klimawandel und Anthropozän stellt das gesamte moderne Modell positiver Zukunftserwartungen in Frage." Man kann daher von einem "grundsätzlichen Zukunftsverlust" sprechen.

Folgenreich sind zudem die in der jüngsten Vergangenheit erlittenen Einbußen, etwa bei den Modernisierungsverlierern in West- und Osteuropa sowie in Nordamerika. Entscheidend ist hier der Strukturwandel von der industriellen Moderne zu einer durch Globalisierung und Neoliberalisierung geprägten Welt. Diese ist geprägt von dem Verlust die Identität stabilisierender Privilegien, der Erosion der patriarchalen Geschlechterordnung durch Machtverlust der heterosexuellen Männer, dem Streben ethnischer Minderheiten nach Teilhabe oder dem Hegemonieverlust der weißen nationalen Kultur. Viele politische Bewegungen der Gegenwart sind durch Verluste motiviert: der parteipolitische Populismus, soziale Bewegungen wie die Gelbwesten oder der Brexit.

Dazu passt der politische Strukturwandel: Die offensive Politik einer positiven Zukunft wird zunehmend durch eine defensive Politik des Negativen verdrängt, die drohende Risiken kalkuliert. Das gesamte politische System scheint von einem Zukunftsverlust betroffen. Und im kulturellen Bereich ist die Zukunft als Katastrophe zu einem leitenden Thema geworden. Belegt wird dies durch den Aufschwung des dystopischen Science-Fiction-Genres in der Belletristik oder den Boom von Endzeitfilmen. Zudem hat "der neue Katastrophismus" längst den Sachbuchmarkt erreicht.

Auch in der Erinnerungskultur zeichnen sich neue Tendenzen ab. So artikulieren nun Gruppen der Weltgesellschaft, die unter der europäischen Expansion oder dem amerikanischen Rassismus gelitten haben, öffentlich ihre Verlusterinnerungen. Die deutschen Erinnerungen an den Holocaust waren hier ein "historischer Durchbruch für eine Erinnerungspolitik kollektiven Leidens".

Abschließend warf Andreas Reckwitz die Frage auf: "Nimmt für die subjektive und kollektive Identität in der Spätmoderne der Verlust am Ende jenen Ort ein, den der Fortschritt in der klassischen Moderne innehatte?"