Von Ingeborg Salomon

Das Kurpfälzische Museum Heidelberg (KMH) hat sich für 2020 eine Herkules-Aufgabe vorgenommen – und das im wahrsten Sinn des Wortes. Denn gleich vier Ausstellungen sollen den Bogen spannen vom Mythos zur Literatur. Nachdem die "Königskinder", die große Ausstellung über das Schicksal des "Winterkönigs" und seiner Familie, am 16. Februar beendet sind, lädt das KMH gemeinsam mit dem Swiss Lab for Culture Projects in Lugano vom 25. März bis 12. Juli ein zu einer großen Sonderausstellung:

> "Herkules – Unsterblicher Held". Der Sohn des Göttervaters Zeus und der sterblichen Alkmene gilt bis heute als ambivalenter Held. Seine Kraft ist ebenso sprichwörtlich wie seine Unbeherrschtheit. In der Antike Gegenstand religiöser Verehrung, galt er im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit als mächtiger Streiter für das Gute. Die zwölf Arbeiten, die er zur Sühne für seine Raserei verrichten musste, sind unerschöpfliche Themen in der Kunst.

In Heidelberg ist Herkules auf dem Marktplatz vor dem Rathaus präsent. Dort stützt er sich am Brunnen auf seine Keule und symbolisiert Tugend und Stärke des Kurfürsten. Außerdem schwingt er seine Keule in einer lokalpolitischen Kolumne der Rhein-Neckar-Zeitung, wo er Missstände in der Stadt aufgreift – und auch gerne einen Blumenstrauß verteilt an liebenswerte Mitmenschen.

Ein markanter Herkules aus dem 2. Jh. n. Chr. ist Bestandteil eines der spektakulärsten Funde, die die Archäologen des KMH jemals gemacht haben. Ausgrabungen in Neuenheim führten im Sommer 2007 direkt zu einer nahezu vollständig erhaltenen Jupitergigantensäule. Auf dem dazugehörigen Viergötterstein prangen Juno, Merkur, Minerva und – Herkules.

Die Schau präsentiert spektakuläre Objekte in Kooperation mit Partnern aus Basel, Rom, Neapel und Turin, die zum Teil erstmals in Deutschland gezeigt werden. Bedeutende Funde kommen aus großen deutschen Museen und der Antikensammlung der Universität.

Eine enge Verbindung zu Heidelberg hat auch der Dichter Friedrich Hölderlin, dem sich das Museum im Sommer widmet.

> "Lang lieb ich dich schon ..." beginnt Hölderlins berühmte Ode an Heidelberg. Davon ausgehend ist seine Wirkung auf die Stadt – als Namensgeber für ein Gymnasium in der Altstadt und ein Denkmal am Philosophenweg, nicht zuletzt aber als Forschungsgegenstand Heidelberger Wissenschaft – auf vielfältige Weise spürbar.

In Zusammenarbeit mit dem städtischen Kulturamt und dem Germanistischen Seminar der Universität will das KMH deshalb in einer Kabinettausstellung vom 6. Mai bis 12. Juli diese Wirkungsgeschichte verdeutlichen.

Kern der Ausstellung sind Bestände aus der Sammlung des Museums: Die Handschrift der Heidelberg Ode sowie ein Exemplar ihres Erstdrucks in der Zeitschrift Aglaia, ein Porträt des Homer-Übersetzers Johann Heinrich Voß, die Pindar-Ausgabe aus dem Besitz der Familie Voß, Arbeiten des Universitätszeichenlehrers Friedrich Rottmann und Aquarelle seines Sohnes Carl, der in den 1830er Jahren Griechenland für die Landschaftsmalerei entdeckte. Gezeigt im musealen Ambiente des 19. Jahrhunderts und ergänzt durch wertvolle Leihgaben aus Privatbesitz, schlägt die Präsentation den Bogen bis ins 20. Jahrhundert. Hier sind es u. a. Friedrich Gundolf, Hilde Domin, Eva Zeller, Michael Buselmeier und Heidelberger Gelehrte wie Karl Jaspers, Paul Böckmann, Hans-Georg Gadamer und Helm Stierlin, die zur Wirkungsgeschichte Hölderlins gehören.

Erst einmal Hölderlin gründlich lesen, heißt es für die Schülerinnen und Schüler der nach dem Dichter benannten Schule, die an dem Kunstprojekt

> "Ins Freie!" teilnehmen. Gezeigt werden die Ergebnisse ihrer Arbeit vom 4. November bis 31. Januar 2021 in den stadtgeschichtlichen Räumen des KMH. Unterstützt werden die Schüler von Kunst-, Museums-, und Theaterpädagogen, Deutschlehrer sind dabei, Künstler verschiedener Sparten geben Impulse und gestalten Workshops. Sich in eigene Bildwelten begeben und frei von Vorgaben, sollen sich die jungen Menschen mit Texten, Techniken und Themen wie Jugend, Freundschaft, Wünschen, Liebe und Sehnsucht beschäftigen. So wird Gezeichnetes, Gemaltes, Gedrucktes und Handgeschriebenes entstehen, ebenso unterschiedliche Buchprojekte. Ein Stück früher Lichtbildnerei soll ausprobiert werden: Die Lochkamera fängt Gesten, Stimmungen, Landschaften ein. Auch die Unruhe, das Suchende, das Wandern durch halb Europa wird thematisiert: Angebote mit Film und Video sollen die jungen Hölderlinforscher auch räumlich in ihrer Stadt in Bewegung setzen.

Dürrenmatts Humor, der nach eigener Aussage "überall wirksam" war, durchzieht sein schriftliches und bildnerisches Werk wie ein roter Faden. Mit Letzterem ging er zu Lebzeiten kaum an die Öffentlichkeit, deshalb wird der Besucher vom 18. Oktober bis 7. Februar 2021 in der Ausstellung

So sah sich der Dichter Friedrich Dürrenmatt selbst. Foto: Centre Dürrenmatt Neuchâtel

> Friedrich Dürrenmatt – Karikaturen eine weitgehend unbekannte Seite des großen Schweizers entdecken. Als stets wachsamer Beobachter lieferten ihm die grotesken Auswüchse der Weltpolitik Stoff für seine Werke, die Karikatur bildet die größte Themengruppe in seinem grafischen Oeuvre. Dies liegt nicht nur an seiner Vorliebe für diese Gattung, sondern auch an der Schnelligkeit und Spontanität, die ihm diese Kunstform erlaubte. Dürrenmatts zeichnerisches Talent manifestiert sich in seiner Fähigkeit, einen Charaktertyp mit sparsamen Mitteln präzise zu umreißen. Der Künstler umgab sich in seinem täglichen Leben gerne mit humoristischen Bildern. Bereits in seiner Studienzeit bemalte er die Wände seiner Mansarde im elterlichen Haus mit Karikaturen aktueller Machthaber und Kriegstreiber. Im gleichen Zeitraum illustrierte er seine Mitschriften der Philosophievorlesungen von Richard Herbertz an der Universität Bern mit humorvollen Zeichnungen, die die Geschichte der Philosophie parodieren.

Ein Blick in sein Haus in Neuchâtel verdeutlicht noch heute Dürrenmatts Interesse an der Karikatur. Dies bezeugt seine Bibliothek, die unzählige Bücher über Karikaturisten enthält, darunter Tomi Ungerer und Loriot. Nach 1960 bemalte er die Wände, Decke und Türe seiner Toilette mit grotesken Gestalten, die den Benutzer dieses stillen Örtchens von allen Seiten anzustarren scheinen.

Als Zeichner reagierte Dürrenmatt oft auf aktuelle politische Themen. Viele Karikaturen entstanden als Serie, indem der Künstler in rascher Abfolge ein Bildmotiv in zahlreichen Variationen durchdeklinierte. In einigen Fällen bilden mehrere Blätter ganze Erzählungen. Die Ausstellung umfasst rund 100 Exponate aus dem Besitz des Centre Dürrenmatt Neuchâtel und aus Privatbesitz.