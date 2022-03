Von Heribert Vogt

Heidelberg. "Zu den ganz Großen der deutschen Philosophie im 20. Jahrhundert" zählte der damalige Bundespräsident Johannes Rau den Heidelberger Philosophen Hans-Georg Gadamer, als dieser am 13. März 2002 starb. Noch höher stufte Rüdiger Bubner (1941-2007), der frühere Direktor des Philosophischen Seminars in Heidelberg, seinen Lehrer als Vermittler im Verkehr zwischen Göttern und Menschen ein: Gadamer sei zwar kein Gott, denn das wäre Hybris, allerdings habe er sich doch von seinen Mitmenschen entfernt und sei den Göttern nahe gerückt. Worte, die in unserer ernüchterten Zeit seltsam fremd und wie aus einem anderen Jahrhundert wirken.

Aber der am 11. Februar 1900 in Marburg geborene Gadamer leuchtete mit seinen 102 Lebensjahren auch noch in das 21. Jahrhundert hinein. Selbst im sehr hohen Alter umgab den legendären Philosophen der Hermeneutik – des Verstehens von Sinnzusammenhängen – eine zauberische Strahlkraft. Und es war ein einzigartiges Erlebnis, mit dem weltberühmten Geisteswissenschaftler zu dessen 100. Geburtstag im Jahr 2000 für die "Rhein-Neckar-Zeitung" ein ausführliches Gespräch zu führen. In Gadamers damaligem Ziegelhäuser Arbeitszimmer glaubte man, der gesamten Heidelberger Wissenschafts- und Kulturgeschichte, ja, dem Weltgeist in Person, zu begegnen.

Mit solchen Empfindungen war man nicht allein. So schrieb der französische Star-Philosoph Jacques Derrida zu Gadamers Tod: "Seit 1981, dem Jahr unserer ersten Begegnung…, schenkte mir alles, was von ihm kam, eine Heiterkeit, von der ich das Gefühl hatte, dass Gadamer sie mir ganz persönlich vermittelte. Gleichsam durch Ansteckung oder philosophische Strahlung. Ich sah ihn so gerne leben, sprechen, lachen, laufen, ja selbst hinken und essen und trinken. So viel mehr als ich! Ich beneidete ihn um seine lebensbejahende Kraft. Sie schien unbesiegbar."

Diese Faszination hatte im ausgehenden 20. Jahrhundert auch ganz Heidelberg – Stadt wie Universität – fest im Griff. Über Jahrzehnte bildete Gadamer mit der Dichterin Hilde Domin das hohe Kultur-Paar am Neckar. Von beiden ging eine starke Sogwirkung auf die Menschen aus. Der Philosoph war vor allem ein charismatischer Rhetoriker. Ihn umgab stets eine Aura der zwischenmenschlichen Gemeinsamkeit, in der sich Zuhörer wie Gesprächspartner aufgehoben wussten. Und diese Geborgenheit, dieses Bewusstsein der verbindenden Zugehörigkeit zu einer großen Kulturtradition, vermittelte der Denker auch jenseits aller Philosophie. Lange Zeit war Gadamer auch der identitätsstiftende Nestor der Ruperto Carola, der etwa zu ihrer 600-Jahr-Feier 1986 im voll besetzten Heidelberger Theater den Vortrag "Die Idee der Universität – gestern, heute, morgen" hielt. Der Philosoph ließ für die Menschen, die ihm begegneten, selbst im zerrissenen 20. Jahrhundert eine geistige Heimat aufscheinen. So gab es immer wieder Veranstaltungen, welche die Kulturstadt Heidelberg in glücklichen Augenblicken zeigten: In Anwesenheit Gadamers schien die so heterogene Stadt oftmals geeint. Man kam gewissermaßen zu einem Familientreffen zusammen.

Aber wo so viele Höhen sind, muss es doch auch Tiefen geben. Die finden sich tatsächlich, denn während der Nazi-Zeit hatte sich Gadamer angepasst verhalten, was bereits zu seinen Lebzeiten bekannt war. Diese Tatsache stand 2017 bei der Benennung des Gadamerplatzes in der Heidelberger Bahnstadt erneut zur Debatte. Aber es scheint keine größeren Verfehlungen gegeben zu haben. Davon geht auch der Philosoph Dieter Henrich aus, der noch 2021 schrieb: "Als der Krieg zu Ende war, erwies es sich ja auch, dass Gadamer mit seiner Wesensart (…) eine völlig ungestörte Beziehung zu seinen jüdischen Freunden haben konnte."

Insgesamt sind heute die Jahrzehnte vor der Millennium-Wende als kulturelle Blütezeit der Stadt Heidelberg in Erinnerung. In diese Ära fiel neben der 600-Jahr-Würdigung der Universität auch das 800-Jahr-Jubiläum der Stadt Heidelberg (1996). Und Gadamer erschien stets als Fixstern am Geisteshimmel. Aber vielleicht trog die Idylle auch ein Stück weit. Denn schon in den 1990er Jahren war die Welt politisch und wirtschaftlich stark geprägt vom Umbruch der Globalisierung. Nach dem Jahr 2000 folgten zahlreiche politische Krisen sowie gesellschaftliche Spaltungsprozesse – bis hin zum gerade begonnenen Krieg in der Ukraine und zur Polarisierung von Geimpften und Ungeimpften während der Corona-Pandemie.

Unter diesen desillusionierenden Umständen erscheint das Heidelberg Hans-Georg Gadamers tatsächlich wie ein schöner Traum. Zumindest leuchtete damals die lokale Utopie von einem internationalen, demokratischen und solidarischen Zusammenleben in der Neckarstadt am Zeithorizont auf.