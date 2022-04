Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Jai Gonzales muss es wissen: Sie ist Tänzerin, Choreografin und hat 1988 gemeinsam mit Bernhard Fauser das Heidelberger Unterwegstheater gegründet. "Der Tanz fängt da an, wo die Worte aufhören – ein Urquell von Kraft und Inspiration", sagt sie. Doch in ihrer Choreografie "Radio TeVau", die jetzt in der Hebelhalle uraufgeführt wurde und den ersten Teil von Artort’22 eröffnete, geht das Ensemble den umgekehrten Weg: Die sieben Tänzerinnen und Tänzer dürfen (endlich mal) das sagen, was sie immer sagen wollten.

Wo der Tanz aufhört, fangen also die Worte an? Nicht ganz, denn natürlich wird in den 90 spannenden Minuten auch sehr viel getanzt, performt und sogar gesungen. Diese höchst ungewöhnliche Mischung brachte selbst langjährige Artort-Fans zum Staunen und versetzte das Publikum am Ende in einen wahren Begeisterungstaumel. Standing Ovations für eine grandiose Gesamtleistung.

Um ihre Botschaften medial zu transportieren, kapern die Tänzer zu Beginn eine Radio- und Fernsehstation. Während auf einer großen Leinwand die Tagesschau vom 22. April zu sehen ist – Topthema ist der Ukrainekrieg, was sonst? – setzen die Tänzer in Körpersprache um, was diese Nachrichten in ihnen auslösen: Ängste, Zweifel, Trauer und die Hoffnung auf ein schnelles Ende. Aber was ist hier Wahrheit? Was sind Fake News? Ini Dill fordert ihre Kollegen schließlich auf: "Wir gehen" und marschiert los, aus der Hebelhalle ins gegenüber liegende Autohaus Bernhardt. Das erweckt das Unterwegstheater bereits zum zweiten Mal aus seinem Tiefschlaf, indem es die weitläufigen Räume bespielt. Das Publikum zieht mit und bleibt so unmittelbar ins Geschehen einbezogen.

Während Bernhard Fauser mit der Handkamera wie ein Derwisch durch den Raum eilt und alles filmisch in Szene setzt, tanzt das Ensemble: Mal klassisch und ziemlich erotisch Pas de deux (Tiana Lara Hogan und Andrés García), mal fantastische Soli (etwa Amancio González), mal kreative Formationen beim Balancieren einer Tischplatte auf dem Kopf. Die Auftritte sind unterlegt mit Musik von Alva Noto, Steve Reich und Elton John bis hin zu Gustav Mahler und Peter Tschaikowsky sowie mit gesprochenen Statements der Tänzer. Ini Dill denkt mit einer Textpassage von Paul Auster über letzte Dinge nach, und Amancio González gesteht Augen zwinkernd: "I hope the day I die I will also get to dance."

Der Zuschauer ist gut beschäftigt, diesen schnell wechselnden Sound-; Text-, Licht-, und Videoteppich aufzunehmen und verstehen, was die einzelnen Tänzer, teilweise in ihrer Muttersprache, zu sagen haben. Akustisch kommt das nicht immer klar rüber, aber wahrscheinlich ist dieser fließende Übergang zwischen Verstehen und Nicht-Verstehen gewollt. Bei der Tagesschau verstehen wir zwar dank professioneller Sprecher akustisch alles, aber inhaltlich bleiben viele Fragen und noch mehr Zweifel – gerade in diesen Zeiten. Mit diesen medialen Schein-Wahrheiten spielt "Radio TeVau" sehr gekonnt und ziemlich eindrucksvoll.

