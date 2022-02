Heidelberg. (RNZ) Musikalisch "In 80 Minuten um die Welt" geht es in Anlehnung an Jules Verne mit dem Trio Confluence. Nach dem Start in Europa ist erster Zwischenhalt das indische Benares Ravi Shankars, wo das Trio Bansuri-Flöte, Tanpura, Tabla und Sitar imitiert. Auch nach Japan geht es: Mit Hilfe der Altquerflöte und Skordatura (Umstimmen der Gitarre) erinnern die Klänge an Shakuhachi-Flöte und Koto, die japanischen Wölbbrettzither. In Südamerika warten die mitreißenden argentinischen Tangos Astor Piazzollas. Und auch Bartoks rumänische Volkstänze werden froh erklingen.

Die Ergebnisse des Zusammentreffens verschiedener Kulturen sind belebende Entdeckungen. In dem Programm steckt die mitreißende Freude des Trios am Fremden und Exotischen.

Dem Trio ist sein Name Programm. Denn unter Confluence versteht es das Zusammenfließen von Gefühlen, Charakteren, Ideen und anregenden Erfahrungen eigenständiger musikalischer Persönlichkeiten.

Die daraus entstehende Kraft weiß zu faszinieren. Confluence, das sind Barbara Rosnitschek an der Querflöte, Christian Wernicke an der Gitarre und Dorothea von Albrecht am Cello. Die mehrfach international ausgezeichneten Heidelberger Musiker verstehen es, durch ihr einfühlsames Zusammenspiel und ihr mitreißendes Engagement die Energien in ihren Interpretationen hörbar zu machen. Dabei beeindrucken sie durch intelligentes, farbenreiches Zusammenspiel.

Info: Heidelberg, Sonntag, 13. Februar, 17 Uhr, Prinz Carl Palais am Kornmarkt. Karten für 23,20 Euro bei www.reservix.de.