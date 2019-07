Heidelberg. (voe) Die Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin Theresia Prammer wird mit dem zum zweiten Mal verliehenen "Übersetzerpreis Ginkgo-Biloba für Lyrik" ausgezeichnet. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert und wird am 12. September im Hilde-Domin-Saal der Heidelberger Stadtbücherei überreicht. Die Laudatio hält die Berliner Kritikerin Maike Albath. Mit der vom "Freundeskreis Literaturhaus Heidelberg e.V." gestifteten Auszeichnung werden Übersetzerinnen und Übersetzer von Lyrik für ihr Schaffen oder für eine herausragende Einzelübertragung ins Deutsche geehrt.

In der Begründung der unabhängigen Jury heißt es unter anderem, "Theresia Prammer ist als Autorin, Kritikerin, Herausgeberin, Wissenschaftlerin und insbesondere als Übersetzerin seit vielen Jahren am deutsch-italienischen Gespräch über Poesie und die Chancen ihrer Vermittlung intensiv beteiligt. Oft in produktiver Zusammenarbeit mit anderen deutschen und italienischen Dichtern und Übersetzern hat sie ein weites Spektrum bedeutender Stimmen der zeitgenössischen italienischen wie der deutschen Lyrik für den jeweils anderen Sprachraum exzellent erschlossen."

Theresia Prammer wurde 1973 in Niederösterreich geboren, sie studierte Romanistik in Wien, Bologna und Neapel und lebt seit 2003 in Berlin. 2008 wurde sie mit einer Arbeit über Verlaufsformen poetischer Rede promoviert. Ihr bisheriges Werk umfasst neben zahlreichen Übertragungen aus dem Italienischen und Französischen ins Deutsche sowie ins Italienische Buchpublikationen, Kritiken und Essays zur Gegenwartsliteratur und zur literarischen Übersetzung.

Sie ist Mitkuratorin eines Literaturfestivals sowie Jury-Mitglied des Peter-Huchel-Preises für zeitgenössische Poesie, des DAAD sowie des Lyrikpreises Meran. Seit 2018 lehrt sie am Institut für Sprachkunst der Universität für angewandte Kunst Wien. Zuletzt veröffentlichte sie zusammen mit Ann Cotten und Monika Rinck das Buch "Fährten. Zu Fernand Deligny".