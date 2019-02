Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Nein, der Name Baschkortostan muss einem nicht sofort flüssig über die Lippen kommen, und es ist auch keine große Bildungslücke, wenn man die Region nicht geographisch verorten kann (Hintergrund). Doch ein kleiner Ausflug nach Ziegelhausen ins Textilmuseum macht nicht nur fröhlich, sondern auch schlau. Fröhlich, weil bei der Ausstellung "Traditionelle Volkskunst aus Baschkortostan" Trachten, Filzkostüme, Wandteppiche und Quilts in vielen bunten Farben leuchten, und schlau, weil der Besucher eine ganze Menge über diese eher unbekannte Region und seine Menschen erfährt.

"Wir lernen selbst immer viel dazu", gestand denn auch Dr. Frieder Hepp, Direktor des Kurpfälzischen Museums Heidelberg, bei der Eröffnung. Diese Ausstellung wird erstmals in Deutschland gezeigt und ist auch europa- weit einmalig. Dass sie zustande kam, ist Dr. Dinara Daniel zu verdanken. In Ufa, der Hauptstadt Baschkortostans, geboren lebt die kunstbegeisterte Medizinerin seit 1998 in Heidelberg. Dinara Daniel knüpfte Kontakte zu der Kuratorin des Textilmuseums, Dr. Kristine Scherer, und zur Galerie Ural des nationalen Zentrums für Volkskunst in Ufa. "Kultur überwindet Entfernungen, und sie kommt ohne Politik aus", erklärte dessen Generaldirektor, Artur Alibakov, bei der Vernissage.

Baschkortostan liegt am östlichen Rand des europäischen Teils der russischen Föderation, westlich des Uralgebirges; Hauptstadt dieser Republik ist Ufa. Die Flagge Baschkortostans besteht aus einer waagerecht angeordneten Trikolore in den Farben blau-weiß-grün. In der Mitte des weißen Streifens befindet sich der goldfarbene Blütenstand der Pflanze, aus der auch das Nationalinstrument, die Kurai, gefertigt wird. Diese Längsflöte hat vier Fingerlöcher und ein Daumenloch in einem 57 bis 81 Zentimeter langen Rohr. Baschkortostan wird wegen seiner landschaftlichen Schönheit auch als die "russische Schweiz" bezeichnet, das Land ist reich an Bodenschätzen, es hat Erdölvorkommen und ist berühmt für seine Honigproduktion. Die Region hat auch touristisches Potenzial, allerdings ist die Infrastruktur noch nicht sehr weit entwickelt. Das baschkirische Volk ist halbnomadischen Ursprungs und ist seit dem 20. Jahrhundert islamisiert. Die Baschkiren sind stolz auf ihre Volkskunst und ihre Traditionen und darauf, das einzige Volk der Föderation zu sein, das nie unterworfen werden konnte.

Zu sehen sind in den schönen Räumen des Textilmuseums farbenprächtige Wandteppiche und fein gearbeitete Quilts ebenso wie phantasievolle Filzkostüme aus dem Volksepos "Ural Batyr". Diese alte baschkirische Heldensage berichtet über die Entstehung der Menschheit und über ihre Auseinandersetzung mit dem Tod. Sehr eindrucksvoll ist die schneeweiße gefilzte Bekleidung von "Väterchen Frost", die daran erinnert, dass im Winter zweistellige Minusgrade in Ufa ganz normal sind.

Auch verschiedene Trachten bringen dem Besucher das Leben der Menschen näher, wichtigstes Material ist kuscheliger Filz. "Unsere Handwerkskunst wird von Generation zu Generation weitergegeben. Wir stellen Objekte von ausgebildeten Textilkünstlern aus, aber auch von Handwerkern und Laien aus den ländlichen Gegenden", erläuterte die Leiterin der Galerie Ural, Karima S. Kaidalova. Alle im Textilmuseum gezeigten Arbeiten stammen aus verschiedenen Regionen Baschkortostans und wurden schon mit nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet.

Ergänzt werden die Exponate durch Fotografien von Gulnaz Makieva. Die baschkirische Fotografin und Regisseurin hält in ihren Bildern Trachten, Gebäude und das alte Handwerk dieses faszinierenden Landes fest. So lief bei der Vernissage ein sehr eindrucksvoller Film, der die Schönheiten der weitläufigen Landschaft ebenso einfing wie Tänze und Trachten.

In ihren Grußworten erinnerten der Vizekonsul der Russischen Föderation, Dinar Akhmatgaliev, und Heidelbergs Kulturbürgermeister Dr. Joachim Gerner, an die Verbindungen zwischen Russland und "Gejdelberg", wie die Russen zu der Stadt am Neckar sagen.

Besonders zwischen 1860 und 1914 prägten Russen das Heidelberger Stadtbild; so gab es in der Plöck eine russische Lesehalle. Zu den berühmten Russen in Heidelberg gehörten neben dem Schriftsteller Iwan Turgenjew die Chemiker Dmitri Mendelejew und Alexander Borodin sowie der Komponist Nikolai Rimski-Korsakow.

Bei der Vernissage sorgte Murat Dzhanizakov mit seiner Flöte, der Kurai, für eine musikalische Einstimmung der besonderen Art. Eine echte Kurai bereichert jetzt auch die Musikinstrumentensammlung des Kurpfälzischen Museums, Dr. Hepp erhielt sie als ebenso liebenswertes wie ausdrucksstarkes Geschenk.

Info: Die Ausstellung "Traditionelle Textilkunst aus Baschkortostan" ist bis 19. Mai im Textilmuseum Max Berk, Brahmsstraße 8, zu sehen; geöffnet ist Mi, Sa und So von 13 bis 18 Uhr.