Von Isabelle von Neumann-Cosel

Heidelberg. "Wann und wie sind Sie zum Tanz gekommen?" Aki Kato, ehemalige gefeierte Mannheimer Ballerina und heute Inhaberin einer Tanzschule, kann diese Frage gar nicht beantworten. Für sie war der Tanz schon immer da. Ähnlich erging es ihrem ehemaligen Ensemblekollegen Lyches Huddelston Jr., heute Leiter des Bewegungschores am Nationaltheater. Dass der Tanz für sie lebensbestimmend war, ist der gemeinsame Nenner all jener, die Choreografin Jai Gonzales zu ihrer Reihe "Open Stage" in die Heidelberger Hebelhalle eingeladen hat, um auszuloten, was das tatsächlich heißt: "Dance, my life".

Für Veronika Kornová-Cardizzaro ist es der Spitzentanz. Dafür gibt es eine Ballettstange, dicht neben der Podestbühne, auf der die Ehemaligen aus der Region nachspüren können, wie es sich anfühlt auf den Brettern, die sprichwörtlich die Welt bedeuten: nicht immer gut. Aber wenn der Partner stimmt - und mit Tyrel Larson hat die Tänzerin einen Partner zur Seite, den sie bestens kennt - dann kann das bei der eindrucksvollen Balance auf der Spitze schon helfen. Ihr ehemaliger Kollege Luis Sayago lässt sich mit Engelsgeduld auf choreografischen Spitzfindigkeiten im zeitgenössischen Tanz ein, wo schon mal der Daumen mehr Ausdruck zeigen muss … Es darf gelacht werden, Wehmut ist sowieso schon da.

Catherin Guerin, ehemalige Tänzerin im Heidelberger Liz-King-Ensemble, hadert eher mit dem Sich-Wohlfühlen. Da hilft auch die "Westside Story"-Beschwörung "I feel pretty" nicht. Obwohl: Als klassisch ausgebildete Tänzerin hast du entweder hundertmal "Schwanensee" getanzt oder "West Side Story". Lyches Huddleston lässt eingangs einen anderen Ballettklassiker auferstehen, den "Sterbenden Schwan". Er ist einer, der nicht hadert mit dem, was die Jahre aus seinem Körper machen. Aki Kato dagegen wird auch mal ganz schön wütend.

Manchmal tanzt sie im Traum, die langjährige Heidelberger Kresnik-Tänzerin Kate Antrobus, und dann fallen die Jahre von ihr ab. Es ist schwer, aufzuhören. Denn der Tanz ist ja immer (noch) da. Perfekt dazu: die von Nils Herbstrieth eingespielten Bilder.

Jai Gonzales hat für diesen Abend auch ehemalige Weggefährten des UnterwegsTheater eingeladen. Das von ihr ausgedachte Format "Open Stage" gewinnt allmählich Kultstatus. Vielleicht, weil es nur von gestandenen Künstlerpersönlichkeiten mit Leben gefüllt werden kann: Kürzeste Probezeiten, eine vorgegebene Struktur, 60 Minuten Zeit und alles andere ist Life-Ereignis. Wie die Tänzer ihre Geschichte auf die Bühne bringen, das findet beim hellauf begeisterten Publikum in der voll besetzten Halle nicht nur großen Beifall, sondern sicherlich einen langen Nachhall.