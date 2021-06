Von Isabelle von Neumann-Cosel

Heidelberg. Gesellschaften neigen dazu, traumatische Erfahrungen zu verdrängen. Man darf gespannt sein, ob dieser Grundsatz auch für die Corona-Pandemie gilt. Das Stück "6 meters" der Heidelberger Choreografin Jai Gonzales hat das Zeug dazu, die emotionale Tragweite des Lockdowns in Erinnerung zu rufen. Und die für ihre kompromisslose Haltung bekannte Choreografin des UnterwegsTheaters hat ihr Stück auch nicht geändert, als es jetzt in den buchstäblichen Öffnungsrausch in der Kulturszene seine Premiere feierte – als hauseigener Bestandteil der Heidelberger Tanzbiennale in der Hebelhalle.

Sechs Meter waren einmal die absurde Vorgabe für die Rahmenbedingungen des Tanztrainings unter Corona-Bedingungen. So weit sollten Tänzer aus unterschiedlichen Haushalten Abstand halten. Von diesem behördlichen Gruß aus Absurdistan haben sich einige Choreografen notgedrungen inspirieren lassen – mal geschickt unauffällig, mal spielerisch herausgefordert. Jai Gonzales hat dagegen den Ernst der Lage choreografiert, die Angst, Einsamkeit, Vergeblichkeit, Traurigkeit. In "6 meters" zeigt sie die abgrundtiefe Verunsicherung, wenn schlichte menschliche Nähe plötzlich verboten ist.

Fünf gestandene Tänzer-Persönlichkeiten gehen auf ihre Weise mit dem drohenden Verlust von Nähe um. Der ehemalige Forsythe-Tänzer Amancio González und die Russin Sada Medova sind während des Lockdowns quasi in Heidelberg gestrandet und gehören inzwischen zum harten Kern des Unterwegstheater-Ensembles, ebenso der sanfte Riese Stavros Apostolatos. Tina Hogan und Shota Inoue bringen ebenfalls ihre ganz eigene Ausstrahlung mit. Jai Gonzales beweist einmal mehr das choreografische Können, diese Unterschiede bühnenraumfüllend in Szene zu setzen. Nein, Ellbogenkontakte eignen sich als persönlicher Gruß von morgen, Masken allüberall verursachen Albträume und Umarmungen sind eine zutiefst menschliche Berührung jenseits aller Erotik. Die Arme, die ins Leere greifen, taugen zum Sinnbild einer Zeit, die menschliche Nähe auf noch da gewesene Weise infrage gestellt hat.