Von Heribert Vogt

Heidelberg. Um der von Konflikten und Kämpfen aufgewühlten Oberfläche unserer Gesellschaft zu entgehen, tauchte der Philosoph Peter Sloterdijk im DAI Heidelberg tief ab in die Geschichte der Menschheit, hin zu ihren heute oftmals abgesunkenen Wurzeln – vor allem in Bezug auf die Religionen. Im Austausch mit Manfred Osten sprach Sloterdijk vor voll besetztem Saal über sein jüngstes Buch "Den Himmel zum Sprechen bringen. Über Theopoesie". Es umkreist die Entstehung der frühen Gottesvorstellungen.

Im Klappentext heißt es zu dem "außerhalb der Aktualität" angesiedelten Band: "Umwege sind die direktesten Wege zum Zentrum." Und dieser Devise folgte nun auch Sloterdijks Heidelberger Auftritt. Mit weit ausgreifenden Gedankenbögen durchzog der Philosoph die Epochen. Von den alten Ägyptern über die europäische Antike bis hin zu Christentum und Islam – um mit hellsichtigen Bezügen schließlich in der Gegenwart anzukommen.

So unterstrich er: "Wir staunen über die neue Wirkmächtigkeit der Götterrückstände deshalb, weil wir uns lange Zeit in einer Weltsituation eingerichtet hatten, in der das zur Vollendung gekommen war, was man mit Max Weber ‚die Entzauberung der Welt‘ genannt hat." Denn seit dem 17. Jahrhundert gewannen immer stärker die Naturwissenschaften die Oberhand. Und Erinnerungen an Transzendenz wurden von der "Sturmspitze der logisch-analytischen Bewegungen in den Zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts als Gedankendichtung abgetan".

Warum Göttergeschichten nun häufig wieder berühren, hat damit zu tun, dass seit dem 19. Jahrhundert eine "spirituelle Dürre" über die Menschheit hereingebrochen ist. Und diese konnte durch Worte und Unterhaltung allein nicht kompensiert werden. Sloterdijk führte mit Blick auf die jüngste ZDF-Ausgabe von "Wetten, dass..?" aus: "Wenn es keine Wiederkehr der Götter gibt, dann doch die Wiederkehr des (Thomas) Gottschalk, der den bestmöglichen Namen hat in seinem Beruf als Ersatzpriester der guten Laune, um ein Volk von mürrischen Prosaisten aufzuheitern und ihm Lebensmut zu vermitteln."

Schon bei den ägyptischen Göttern gab es in der berühmten Echnaton-Episode Tendenzen zu einem Einzelgott. Und die Juden haben dieses Experiment weitergeführt. Indem sie die gewaltigen steinernen Götter vor den Tempeln in Ägypten um eine Dimension verflachten, die Götter in Schriftzeichen übertrugen und mit der Bundeslade transportabel machten, erhielten sie eine Art Wandergott. Für die Geschichte des Monotheismus war dies ein unerhörter Einschnitt: "Gott wurde immer mobiler." Wo eine Bibel war, war auch er anwesend. Eine ungeheure Rolle spielte diese Transformation dann auch bei der Ausbreitung des Islam zu einem Weltreich.

Das Motiv des allwissenden Gottes existiert schon seit 4000 Jahren. Aus dieser Vorstellung hat sich in der westlichen Kultur eine Psychostruktur entwickelt, die den Menschen durch eine Innensteuerung handlungsfähig hält. Bei den Chinesen und vielen Menschen des Fernen Osten fehlt jedoch häufig eine theologische Überwelt. Anstelle von Hochgöttern haben sie das Kaisertum. Und so ist das heutige intensive Überwachungssystem in China weitgehend akzeptiert. Man kann es als veräußerlichte Form des Gewissensersatzes verstehen. Sloterdijk zufolge lassen sich aber auch im Westen die nachreligiösen Menschen lieber gängeln, anstatt einer eigenen Leitlinie zu folgen.

In Geschichte wie Gegenwart steht die Angstfrage im Zentrum aller religionsgeschichtlichen Überlegungen. Sloterdijk: "Schon als Kind begreift man, dass die Welt ein Überraschungsraum ist, in dem alles möglich ist." Daher wurde der Stoizismus – das Abstandhalten zu den Dingen – die Weltphilosophie schlechthin. Schon der Römer Seneca verglich den Menschen mit einem Gladiator: Er weiß, dass er die Arena des Daseins nicht lebend verlässt. Und über den Staat – eigentlich der allgemeine Stoiker – sagte der Philosoph mit Blick auf das aktuelle Deutschland: "Wir sind heute alle sehr beunruhigt, weil wir einen ständig improvisierenden Staat vor uns sehen." Schließlich sind auch die einstigen Bindungen des Einzelnen durch Großfamilie oder Nachbarschaft stark ausgedünnt. – Das alles lässt die Sehnsucht nach vergangenen Zugehörigkeiten wieder aufleben.

Info: Peter Sloterdijk: "Den Himmel zum Sprechen bringen. Über Theopoesie". Suhrkamp, 344 S., 26 Euro.