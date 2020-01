Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Zwei dunkle Gestalten landen auf einer entlegenen Felseninsel. Die Geräuschkulisse des tosenden Meeres und aufgeregtes Möwengeschrei begleiten ihre Silhouetten im Dämmerlicht des zu Ende gehenden Tages. Das heruntergekommene Quartier, das die schweigsamen, zunächst namenlosen Männer beziehen, verweist mit rustikaler Einrichtung auf eine ferne Zeit. Thomas Wake (Willem Dafoe), der Ältere, und Ephraim Winslow (Robert Pattinson), der Jüngere, sind Leuchtturmwärter mit einer dunklen Vergangenheit, vor der sie fliehen.

Bei ihrer Arbeit sind die Rollen klar und ungleich verteilt. Der erfahrenere Wake, der die Befehle erteilt und Winslow die körperliche Maloche zuschiebt, beansprucht für sich selbst, hoch oben im Turm, die Bewachung des Lichtsignals: "Das Licht gehört mir", gibt er dem Gehilfen unmissverständlich zu verstehen und verwahrt den Schlüssel der Anlage, als wäre diese ein heiliger Schrein.

In seinem sehr kunstvoll gestalteten Schwarzweiß-Film "Der Leuchtturm" evoziert Robert Eggers, verstärkt durch eine bedrohlich anschwellende Musik, von Anfang an eine unheilschwangere Atmosphäre. Zugleich transzendiert er das auf den ersten Blick realistische Geschehen ins Symbolische, indem er dieses in einem weiten Feld von Zitaten, Anspielungen und Referenzen situiert. Darin ist jede Begebenheit bereits als Zeichen definiert und vielfach deutbar.

Eggers verdichtet sein eklektizistisches Spiel mit Zeichen und Bedeutungen zu einer Art postmoderner Gothic-Horror-Film, der seine Spannung aus dem Rätselhaften gewinnt und unverbindlich bleibt. Auch wenn der Film das gewalttätige Duell der beiden Männer um Macht und Unterwerfung sukzessive mit Irritationen und Schockmomenten anreichert, hält er den Zuschauer doch auf Abstand.

Der Insel-Topos als klaustrophobischer Raum, in dem die Protagonisten isoliert und wie in einem Kammerspiel konfrontativ aufeinander bezogen sind, der Antagonismus von oben und unten, Licht und Dunkelheit sowie die Mythen der Seefahrer bilden das metaphorische Kraftzentrum des Films. Robert Eggers zeigt sich dabei beispielsweise von Herman Melville und Alfred Hitchcock beeinflusst und verweist mit der Verwendung des beinahe quadratischen Normalbild-Formats auf den Stummfilm.

Wortgewaltige, vom Alkohol befeuerte Zornesreden, die nebenbei auch einen unterschwelligen Humor transportieren, wirken wiederholt wie ein göttlicher Fluch oder als Prophezeiung kommenden Unheils. Im Suff und zunehmender Verwahrlosung wird aus den Visionen Wahnsinn, verwandeln sich die drohenden Worte in rohe Gewalt.

Die beiden Männer, die in ihrer Einsamkeit gefangen sind, kämpfen gegen sich selbst und gegen den anderen. Vor allem aber streiten sie um ein Licht, das nicht zuletzt sexuelle Erfüllung verspricht; dessen blendender Glanz ist allerdings nicht ohne tiefes Erschrecken zu haben.

