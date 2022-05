Heidelberg. (me) Was macht man, wenn man mit 13 den angeblich schlechtesten Popsong aller Zeiten gesungen hat? Mit mehr als 150 Millionen Aufrufen auf Youtube und mehr als drei Millionen Negativbewertungen ein viraler "Hit" und Auslöser eines der ersten großen Internet-Shitstorms der Geschichte?

Elf Jahre nach ihrem viel geschmähten Debüt mit "Friday" gibt Rebecca Black die Antwort: erwachsen werden und sich neu erfinden. Inzwischen 24, engagiert sich die Kalifornierin in Initiativen für geistige Gesundheit und für die Queer-Community. Und sie macht wieder Musik. Immer noch Pop, immer noch leicht und eingängig, aber reifer.

Vorne sitzen, hinten sitzen, wie sie in "Friday" sang? Darüber braucht man sich am Sonntag keinen Kopf zu machen. Bestuhlt ist nicht. Mit ihrer aktuellen Single "New Moon", gibt Black ihre neue Richtung vor.

Info: Heidelberg, Sonntag, 15. Mai, 20 Uhr, Karlstorbahnhof. Abendkasse 25 Euro.