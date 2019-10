Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Bei dieser Ausstellung ist Anfassen ausdrücklich erwünscht. Also schnell in das bereitstehende Glas mit den dünnen Latexhandschuhen gegriffen, sie übergestreift und schon kann der Besucher des Heidelberger Kunstvereins Leber, Bauchspeicheldrüse und allerlei weitere Innereien betasten. Ausgedacht hat sich diese ungewöhnlichen Exponate mit dem Titel "Laboratorium suggerere" Valeria Abendroth für die Nacht der Forschung.

Im Rahmen des europäischen Stipendienprogramms Science + Technologie + Arts arbeitet die 1984 geborene Künstlerin mit dem Heidelberger Technologieunternehmen Inova und der dänischen Firma für 3-D-Drucktechnologie Create it Real zusammen. Gemeinsam bilden sie menschliche Organe zu Diagnose- und Studienzwecken in Größe, Form und Konsistenz im 3-D-Druckverfahren nach. Ein Video zeigt zudem 3-D-Bilder, die aus computertomographischen Aufnahmen entwickelt wurden.

"Ich möchte mit meinen Arbeiten die Sensibilität der Besucher aktivieren. Denn wenn wir fühlen, erzeugen wir ein Selbstgefühl und einen realistischen Raumeindruck", erklärte die Künstlerin, die zunächst eine Ausbildung zur Zahntechnikerin gemacht hatte, bevor sie an der Kunsthochschule Kassel Kunst studierte. Als Materialien verwendet sie Wachs, Kunststoff, Keramik und Silikon.

In den Labors der Heidelberger Universitätsklinik konnte Valeria Abendroth verfolgen, wie medizinische Modelle zu Diagnose- und Studienzwecken hergestellt werden. Projektpartner Dr. Vitor Vieira, der an der Ruperto Carola im Fachbereich "Medical Robotics" promoviert hat, unterstützte die Künstlerin fachlich. "Diese Ausstellung passt zu Heidelberg; sie ist hier entstanden und sie ist sehr experimentell", unterstrich die Direktorin des Kunstvereins Ursula Schöndeling. Beim 3-D-Druck handle es sich um eine hochinteressante neue Technologie, die in der Medizin bereits eine nicht zu unterschätzende Rolle spiele.

Bei der Vernissage zeigte sich das Publikum sehr aufgeschlossen, tastete, schaute und stellte viele Fragen. Einige Besucher zeigten sich verblüfft über die Größe der inneren Organe. Anatomisch seien die Objekte nicht immer ganz korrekt, erklärte Dr. Vieira. So haben die Beckenvenen- und Arterien etwa 80 Prozent ihrer echten Größe, die Gallenblase hingegen ist auch real so groß wie in der Ausstellung. Eine Leber habe ohnehin immer eine verschiedene Konsistenz, je nach Lebensgewohnheit ihres Besitzers. "Eine Fettleber ist weich, eine Zirrhoseleber verhärtet", so Vieira.

Info: Die Ausstellung "Laboratorium suggerere" ist bis Sonntag, 6. Oktober, im Kunstverein Heidelberg, Hauptstraße 97, zu sehen. Geöffnet ist Mittwoch und Freitag von 12 bis 19 Uhr, Donnerstag (Feiertag) von 15 bis 22 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Kostenlose Führungen Donnerstag um 14 Uhr und Sonntag um 12 Uhr.