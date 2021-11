Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. Als Journalist könnte man sich einen angenehmeren Start in den Abend vorstellen. Zu Beginn ihres Gesprächs im Interkulturellen Zentrum Heidelberg (IZ) nehmen Alice Hasters und Mohamed Amjahid nämlich erst mal den gemeinsamen Berufsstand in die Mangel. Das Klischee vom "linksgrün-versifften" Medienmacher? Nicht mehr als ein Mythos. Stattdessen beobachten die beiden ein Übergewicht von bürgerlich-konservativen bis rechtskonservativen Kräften und mangelnde Diversität in den Medienhäusern. Man traue Angehörigen von Minderheiten gar nicht erst zu, objektiv über "ihre Themen" zu berichten. Sollten sie es, so wie Hasters und Amjahid, trotzdem wagen, werde ihnen vorgeworfen, undankbar zu sein, das Land zu spalten, ja, die Demokratie selbst in Gefahr zu bringen. Die 32- und der 33-Jährige reiben sich an der Egozentrik jener "alten weißen Männer" in den Redaktionen, die meinen, für andere sprechen zu müssen und sich an ihre Deutungshoheit klammern. "Die denken, unser einziges Ziel wäre es, sie zu ärgern", bringt es Mohamed Amjahid auf den Punkt. "Sorry, aber so wichtig seid ihr dann doch nicht."

Hasters und Amjahid kennen die Redaktionsräume etablierter Medienhäuser spätestens seit sie sich 2015 als junge Journalisten beim "Tagesspiegel" begegneten. Amjahid schreibt inzwischen für "Zeit" und "taz" und hat 2018 einen der prestigeträchtigen Nannen Preise gewonnen, Hasters war bei der "Tagesschau" tätig und wurde 2020 vom "medium magazin" als Kulturjournalistin des Jahres ausgezeichnet. Dass sich die beiden nun im Rahmen der Gesprächsreihe "Pick your host" die IZ-Bühne teilen, hat damit zu tun, dass sie sich intensiv mit Rassismus auseinandersetzen. Ihre unterhaltsamen Sachbücher zum Thema sind inzwischen zu Bestsellern geworden. Um das aktuellste, Mohamed Amjahids "Der weiße Fleck", soll es im Verlauf des 90-minütigen Gesprächs gehen.

Ein solcher weißer Fleck: die fehlende Bereitschaft, den Angehörigen von Minderheiten einfach mal zuzuhören. Allzu oft würde die weiße Mehrheitsgesellschaft die Anliegen von BIPoC (Abkürzung für "Black", "Indigenous" und "People of Color") nur auf eigene Befindlichkeiten reduzieren. Frei nach dem Motto: Aber was bedeutet das für mich? Eine Dynamik, die die beiden Autoren nicht nur in der Medienbranche beobachten. Am Beispiel einer Katjes-Kampagne macht Amjahid deutlich, dass selbst der sonst so woke Klischee-Veganer in diese Falle tappen kann. So erzählt der 33-Jährige, dass auf Werbeplakaten des Süßigkeitenherstellers vor einiger Zeit eine junge Frau mit pinkem Seidenkopftuch abgelichtet war – eine Werbung für vegane Fruchtgummis. Ein Bekannter in Berlin habe diese Kampagne zum Anlass genommen, Amjahid gegenüber über "Rassismus" zu klagen, dem ja auch er als Veganer ausgesetzt sei. Autsch.

Der Autor glaubt, dass die Sehnsucht nach Aufmerksamkeit und Solidarität zu einer "Opfer-Olympiade" geführt hat: Jeder wolle herausstellen, wie sehr er selbst unterdrückt wird. "Wenn aber deine einzige politische Aussage ,Ich’ ist, reicht das nicht aus", sagt der Deutsch-Marokkaner. Amjahid findet eindringliche Worte. Dabei würzt er seine Ausführungen mit Humor und streut genüsslich Anglizismen ein. Why not? Seine Wunsch-Gastgeberin – bei "Pick your host" darf sich ein Autor seinen Gesprächspartner aussuchen – nimmt in dem Dialog meist die Rolle der Fragestellerin ein. Als Tochter einer schwarzen US-Amerikanerin und eines weißen deutschen Vaters scheut Alice Hasters jedoch nicht davor zurück, eigene Erfahrungen einfließen zu lassen. Sie findet es gut, dass sich mehr weiße Menschen mit Rassismus auseinandersetzen: "Aber Verantwortung übernehmen und Raum einnehmen – das sind zwei verschiedene Sachen, die leider oft verwechselt werden."

Bei dem jungen – kaum ein Zuschauer hat schon die 40 erreicht – und mehrheitlich weiblichen Publikum im IZ kommt diese Botschaft an. Dass es bei aller Kritik nicht um Per-se-Verurteilungen geht, braucht man hier niemandem zu erklären. Die von der Bühne ausstrahlende Vertraulichkeit sorgt sogar dafür, dass einige Zuschauerinnen persönliche Erlebnisse mitteilen. So schildert eine junge Frau mit Migrationshintergrund, dass es frustrieren kann, als "Erfolgsgeschichte" und damit als Abweichung von einer unausgesprochenen migrantischen Norm angesehen zu werden. Eine Zuschauerin mit Kopftuch wiederum betont, wie befremdlich es für sie sei, wenn weiße Kommilitonen das Thema Anti-Diskriminierung nutzen, um sich selbst in den Vordergrund zu spielen. Hasters und Amjahid relativieren diese Aussagen nicht. Sie hören einfach zu.