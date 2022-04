Heidelberg. (RNZ) Seit 2012 wird am 30. April der Internationale Jazztag der Unesco gefeiert. In diesem Jahr präsentiert Enjoy Jazz das erste Konzert des neugegründeten Green Dolphin Orchestras. Das Besondere: Die Formation soll jedes Jahr zum Jazztag neu zusammengestellt werden. Die Musiker nominieren ihre Nachfolger selbst. So soll das Green Dolphin Orchestra die Jazzlandkarte vermessen und sichtbar machen und neue, spannende künstlerische Kooperationen befördern.

Neben den künstlerischen Leitern, der Saxofonistin Alexandra Lehmler und dem Schlagzeuger Erwin Ditzner, bilden Sängerin Jutta Glaser, Pianist Appollonio Maiello, Saxofonist Lömsch Lehmann, Bassist Matthias TC Debus, Gitarrist Claus Boesser-Ferrari, Oud-Spieler Fadhel Boubaker und der Visual Artist Haegar Deutsch das Green Dolphin Orchestra 2022. Das Konzert wird zusätzlich live gestreamt und kann über die Kanäle des Enjoy-Jazz-Festivals auf Facebook und YouTube abgerufen werden.

Info: Heidelberg, Samstag, 30. April, 20 Uhr, Metropolink’s Commissary, Patrick-Henry-Village. Karten für 15,30 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.