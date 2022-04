Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Nach dem "Himmel auf Erden" 2013 folgt nun das "Paradies auf Erden", und das in Zeiten, wo Aufmunterung dringend gebraucht wird. Das Museum Haus Cajeth in Heidelberg zeigt ab Samstag die Werke von drei polnischen Künstlerinnen, "innige Bilder von beherzten Frauen aus Sammlungen in Berlin" wie Kuratorin Karin Mysz formuliert. Mit dabei ist wieder Katarzyna Gawłowa, deren Heiligenbilder bereits vor neun Jahren das Publikum beeindruckten. Wie auch die Werke von Władysława Włodarzewska und Maria Wnek bestechen die Exponate durch eine lebendige Farbenfreude und interessante Details. Lebensfreude pur, zumindest auf den ersten Blick, denn einfach und sorglos war das Leben der Malerinnen nicht.

Alle drei stammen vom Land und sind in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Maria Wnek, geboren 1922, war schon als Kind viel krank, besuchte nur vier Jahre eine Schule und blieb eine Außenseiterin. Mit 38 Jahren hat sie einen schweren Unfall, bekommt eine Invalidenrente, landet mehrfach in Kliniken. Die Diagnose lautet: Schizophrenie. Geprägt ist ihr Leben durch einen tiefen katholischen Glauben, sie sieht sich als Medium und will ihre Visionen festhalten. Die himmlischen Bilder, die sie schaut, malt sie auf Papier, Sperrholz, Blech und Pappe, teilweise beschreibt sie die Rückseite. Ihre Arbeiten haben den Berliner Orgelbauer Jochen Schmidt so beeindruckt, dass er sie gesammelt hat. "Dass Jochen Schmidt zu unserer Vernissage kommt und eine Führung macht, freut uns besonders", unterstreicht Karin Mysz.

Auch Walter Graetz, ebenfalls Kunstsammler in Berlin, hat Bilder für die Heidelberger Ausstellung ausgeliehen. Er hat die 1992 verstorbene Władysława Włodarzewska noch in Swiatkowice besucht auf ihrem kleinen Bauernhof, wo die Künstlerin seit ihrer Heirat 1929 lebte. Ihre Bilder von starken Frauen, geschmückt mit Tasche, Hut und Schirm und umrankt von üppigen Blumenkränzen, wirken so, als ob sich die Malerin hier einen Traum verwirklicht, den sie selbst nicht leben durfte.

Katarzyna Gawłowa schließlich hat ebenfalls einen fast kindlichen Blick auf ihre Umwelt, wenn sie das ihr vertraute Landleben festhält. Allerdings gibt es hier keinen Schlamm, keine Kälte, keine schwere Feldarbeit, dafür umso mehr Frauen und Männer mit makellos weißem Teint, die adrette farbenfrohe Trachten tragen. Entstanden sind die Bilder in ihrer kleinen zugigen Kammer mit gestampftem Lehmboden, in die fast kein Tageslicht fiel, und die nur notdürftig vom Stall abgetrennt war. Von Atelieratmosphäre keine Spur!

Auch Gawłowas Bilder zeigen eine tiefe Religiosität, die Szenen aus dem Neuen Testament rund um die Heilige Familie und das Leben Jesu brauchen keine Erläuterungen. Auf den zahlreichen Bildern zur Ostergeschichte fällt die Detailtreue der Künstlerin auf: Zu jedem leeren Kreuz zeigt sie die Nägel und die Zange, mit der diese entfernt wurden.

Info: "Das Paradis auf Erden" wird bis 25. Juni im Museum Haus Cajeth Heidelberg, Haspelgasse 12, gezeigt. Vernissage ist am Samstag, 2. April, von 14 bis 17 Uhr; geöffnet ist Mo bis Fr von 11 bis 17 Uhr, Sa 12 bis 16 Uhr.