Von Peter Wiest

Heidelberg. Improvisation ist (fast) alles: Getreu diesem Motto ihres Musik-Genres ist es den Veranstaltern von Enjoy Jazz gelungen, einen ganz besonderen Programmpunkt in ihr Festival zu integrieren. Wer dabei sein will, muss allerdings schnell und vielleicht sogar auch bereit dazu sein, selbst ein bisschen zu improvisieren. Denn bereits am heutigen Freitag gibt es im Tankturm an der Eppelheimer Straße die ersten zwei von sechs außergewöhnlichen Soundinstallationen von und mit dem Elektro-Musiker und Komponisten Emmanuel Witzthum, der zu Enjoy Jazz aus Jerusalem angereist ist.

Witzthum hat bereits in den zurückliegenden Jahren mit seinen audiovisuellen Veranstaltungen international für Aufsehen gesorgt und war schon 2011 mit seinem Programm "Dissolving Localities" am Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien (ZMK) zu Gast. Nach Heidelberg kommt er mit seinem neuen Projekt "Let this Dark-ness be a bell tower", das inspiriert wurde von Rainer Maria Rilkes Gedichtzyklus "Sonette an Orpheus". Die RNZ sprach mit ihm über die Performance im Tankturm.

Herr Witzthum, Sie werden im Tankturm eine sogenannte Soundcollagen-Installation durchführen. Was darf man sich darunter vorstellen?

Das Ganze soll als Soundinstallation sozusagen "verhüllt" oder "eingewickelt" im Raum stehen. Es hat meditativen Charakter und lädt dazu ein, sich nach und nach immer mehr auf die damit verbundene Ruhe und das Auslösen von Zeit und Raum einzulassen.

Was hat Sie daran gereizt, ein Gedicht von Rainer Maria Rilke künstlerisch umzusetzen?

An Rilkes Gedicht gefällt mir die Tatsache, dass es absolut zeitlos ist. Man merkt, dass der Text geprägt ist von tiefer Menschlichkeit und von Mitgefühl. Dabei lassen sich Dinge betrachten und kann man über sie nachdenken, ohne irgendwie an Gegenwart oder Vergangenheit gebunden zu sein. Insofern kann das Gedicht den Menschen auch und gerade in einer Zeit, in der wir eine so tiefe Krise erleben, Trost und Hoffnung geben. Und genau das wollen wir auch mit unserer Musik reflektieren und erreichen.

Im Tankturm hat er einen „ganz ungewöhnlichen, warmen und intimen Raum“ für seine Installation gefunden. Foto: pr

Im Gedicht fragt Rilke unter anderem "Was ist Deine leidendste Erfahrung?" Geht es in Ihrer Installation auch um solch bittere Erfahrungen, wie wir sie ja gerade in diesen bewegten Zeiten fast überall machen?

Ja, natürlich. Und letztlich geht es auch darum zu zeigen, wie man wieder Boden unter den Füßen finden kann, wenn man etwas verloren hat. Schließlich hat Rilke sein Gedicht ebenfalls in einer Zeit der Krise geschrieben und dies darin reflektiert. Es verweist insofern auf die derzeitige Pandemie-Krise, aber auch auf die Polarisierung in unserer Gesellschaft.

Was wollen Sie mit Ihrer Installation beim Zuschauer und Zuhörer bewirken?

Ich hoffe, dass die Zuhörer dabei sowohl physisch als auch emotional eintauchen können in die dadurch erzeugte Welt aus Klang und Raum. Ich habe die Installation direkt für den Tankturm in Heidelberg geschrieben: Ein ganz ungewöhnlicher warmer und intimer Raum, von dem aus man dann vielleicht ganz neue Wege finden kann, um aus einer Krise herauszukommen.

Wie ist der Kontakt zwischen Ihnen und Enjoy Jazz zustande gekommen?

Ich bin dem Festival schon seit vielen Jahren verbunden und mit dessen Leiter Rainer Kern befreundet. Wir haben bereits gemeinsam diverse Projekte durchgeführt, unter anderem auch im Zusammenhang mit der Stadt Mannheim als Unesco City of Music. Zudem bin ich begeistert von Rainer Kerns "Thinkers in Residence"-Initiative, bei der Ideen entwickelt und diskutiert werden, wie die Rahmenbedingungen für Kulturfestivals der Zukunft aussehen könnten. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich daran teilhaben darf.

Info: Soundinstallation zu einem Gedicht von Rainer Maria Rilke von und mit Emmanuel Witzthum am Freitag, 16. Oktober, 23 Uhr (bereits ausgebucht) und 24 Uhr/Mitternacht; außerdem am 30. Oktober und 13. November jeweils um 22 und 23 Uhr. Eintritt frei. Teilnahme nur nach vorheriger Registrierung unter anmeldung@enjoyjazz.de und anschließend erfolgter Bestätigung durch die Veranstalter.