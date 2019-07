Von Zhe Weber

Ein Literaturpreis ist kein Selbstzweck. Er macht die ausgezeichneten Werke nicht besser, fügt ihnen nichts hinzu. Aber er würdigt die Leistungen der Autorinnen und Autoren, die sonst nicht ohne weiteres ersichtlich wären. Dadurch entsteht eine stärkere Vernetzung und ihre Relevanz wird gesteigert.

In dieser Tradition sieht sich auch der Preis der Heidelberger Autorinnen und Autoren, der nun zum zweiten Mal vergeben wurde. Die Preisverleihung fand in der Stadtbücherei statt. Begrüßt wurden die Besucher von Marcus Imbsweiler und Marion Tauschwitz von der Arbeitsgemeinschaft der Heidelberger Autorinnen und Autoren. Wie bereits im vergangenen Jahr wurde der Sieger in einem dreistufigen Verfahren ermittelt. Und nachdem 2018 der mittlerweile verstorbene Michail Krausnik für ein belletristisches Werk ausgezeichnet wurde, geht der Preis dieses Jahr an die Lyrikerin Miriam Tag. Das Preisgeld von 1000 Euro wurde ihr von der Stifterin Brigitte Reinhart-Lissmann überreicht.

In der Jury-Begründung werden Tags Gedichten eine besondere Musikalität und Formbewusstsein zugeschrieben. Der Philosoph und Literaturwissenschaftler Simon Probst, ein Weggefährte Tags während ihrer Zeit beim "Dichterkollektiv Kamina", bezeichnet Miriam Tag in seiner Laudatio als eine "Dichterin der Metamorphose". In ihren Werken sei das Bestreben zu erkennen, die Grenze zwischen den Kunstrichtungen Lyrik und Malerei, wenn auch nicht niederzureißen, so doch aufzulösen. In den Titeln nimmt sie Bezug auf Maler aller Epochen, von Michelangelo über Paul Cézanne bis hin zu Gerhard Richter. Die Texte selbst sind eine Art Dialog zwischen den Bildern und dem Betrachter. Auf diese Weise durchlaufen die Gedichte tatsächlich eine Metamorphose, sie sind nicht mehr nur Texte, sondern agieren auf einer tieferen Ebene, auf der sie auch einiges über die Person der Dichterin selbst preisgeben.

Dass die bildende Kunst einen solch großen Einfluss auf die Gedichte hat, liegt daran, dass Tag in ihrer Kindheit zunächst mit Malerei begonnen hat, bevor sie zum Schreiben fand. Noch heute lässt sie sich von Gemälden in Museen inspirieren. Nachdem Miriam Tag lange Zeit ihre Gedichte nur für sich geschrieben hat, ließ sie sich von Freunden dazu überreden, sich für den Preis zu bewerben. Dass sie den Preis gewinnen konnte, bestärkt sie in ihrer Absicht, weiterhin ihre Lyrik mit der Welt zu teilen. Ein Anfang ist mit diesem Preis schon mal gemacht.