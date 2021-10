Schauspielerin Johanna Dähler lässt einen märchenhaften Vogel fliegen, so dass die Zuschauer tolle Schattenprojektionen sehen. Foto: Susanne Reichardt

Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. "Mio, mein Mio" ist ein Klassiker der Kinderbuchliteratur und Astrid Lindgren hat tief in die Schatzkiste der Märchenmotive gegriffen und alles hineingepackt, was junge Leser anspricht. Jetzt kam die Geschichte vom armen Waisenjungen, der eigentlich ein Prinz ist, im Heidelberger Zwinger3 auf die Bühne. Markolf Naujoks hat aus Astrid Lindgrens Geschichte eine Theaterperformance mit Livemusik gemacht, bei der die Schauspielerinnen Nadja Rui und Johanna Dähler sowie der Schauspieler Leon Wieferich die Handlung erzählen.

Die ist klassisch aufgebaut: Der neunjährige Bosse wächst bei lieblosen Pflegeeltern auf. Eines Tages erreicht ihn eine geheimnisvolle Botschaft, und er macht sich auf, ins Land der Ferne zu reisen. Dort trifft er seinen leiblichen Vater, einen König, der ihn zärtlich liebt und "Mio, mein Mio" nennt. Doch nach einer kurzen Zeit des Geborgenseins muss sich Mio aufmachen, um mit den Mächten der Finsternis zu kämpfen und den bösen Zauberer Kato zu besiegen. Wie gut, dass ihm sein Freund Jum Jum und sein Pferd Miramis zur Seite stehen. Katos Regentschaft endet schließlich mit einem bühnenwirksamen Knalleffekt.

Naujoks, den die Heidelberger Theatergänger kennen – zuletzt von seiner eindruckvollen Umsetzung von Heinrich Manns "Der Untertan"– ist ein Multitalent. Er komponiert für seine Inszenierungen selbst die Musik und jongliert gekonnt zwischen Theateraufführung, Konzert und bemerkenswerten Bühneninstallationen. So ist auch "Mio, mein Mio" eine ästhetische Herausforderung für die jungen Zuschauer, die sich gleichzeitig auf den Gang der Handlung, die Musik und immer neue Projektionen einstellen müssen. In 75 Minuten wird Mios Geschichte langsam und behutsam entwickelt – für viele Kinder, die an schnelle Bildsequenzen gewöhnt sind, eine echte Herausforderung. Das junge Publikum – das Theater empfiehlt das Stück für Kinder ab zehn – blieb aber sehr konzentriert und folgte gebannt dieser märchenhaften Geschichte von Freundschaft, Mut und der Kraft der Phantasie.

Markolf Naujoks hat sich vom traditionellen indonesischen Schattentheater inspirieren lassen, wo die Figuren an Stäben geführt werden. Dass das eine hohe Kunst ist, zeigen auch die Akteure im Zwinger3. Johanna Dähler, Nadja Rui und Leon Wieferich haben alle Hände voll zu tun zwischen Stabpuppen, Overheadprojektoren, Leinwänden, E-Piano und Schlagzeug. Das Trio spielt mit sichtlicher Freude und konnte sich nach der digitalen Premiere am 1. Dezember 2020 endlich Applaus abholen. Der fiel sehr herzlich aus und würdigte eine eindrucksvolle Ensembleleistung ebenso wie eine ungewöhnliche Inszenierung.

