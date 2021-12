Von Jutta Schneider

Heidelberg. Wären Maria Geszler-Garzulys "Meteoriten" aus dem Weltall auf die Erde gefallen, sie wären beim Aufprall in tausend Stücke zersprungen, bestehen sie doch aus einem sehr empfindlichen Material: Porzellan. Marianne Heller präsentiert in ihrer Galerie anlässlich des 80. Geburtstages der ungarischen Künstlerin eine Auswahl von deren Werken aus den letzten fünf Jahren. Beide Frauen kennen sich schon lange aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Internationalen Keramikakademie, Genf. Es ist erfreulich, in Heidelberg erstmals eine Ausstellung der renommierten und international tätigen Künstlerin sehen zu können.

Die Objekte sind weißgrundig und vorwiegend unglasiert, jedoch sind sie nicht etwa durchscheinend oder hauchdünn. Ganz im Gegenteil, sie wirken wie massive Steinbrocken. Aber auch das täuscht, denn sie sind allesamt hohl. Neben diesen "Meteoriten" – alle in einheitlicher Grundform, circa 43 Zentimeter hoch – gibt es weitere Formstücke: Wandbilder, die geschmeidig fallende Stoffbahnen suggerieren. Aber auch sie täuschen das Auge, denn sie sind ebenfalls aus Porzellan gefertigt. Einen weiteren Schwerpunkt bei den verschiedenen Grundformen bilden geigenartige Objekte; ein Hinweis auf die Herkunft der Künstlerin aus einer Musikerfamilie. Mehrere mit "Selbstporträt" bezeichnete Stücke haben die Form eines Frauenoberkörpers.

Auf allen Exponaten, die – bis auf die Wandbilder – auf Rundumsicht konzipiert sind, finden sich gegenständliche oder abstrahierte farbige Motive. Ergebnis persönlicher Erlebnisse und Inspirationen, die Maria Geszler-Garzuly auf Reisen erfahren hat. Dabei entstandene Fotos bringt sie im Siebdruckverfahren auf den Porzellangrund auf.

Die Werke tragen eine poetische Handschrift, dabei können sie in ihrer Aussage durchaus politisch sein, wenn zum Beispiel auf dem "Meteoriten" mit dem Titel "Planet of Future" Strommasten zu sehen sind, um auf die Belastung der Umwelt hinzuweisen.

Auf den geigenförmigen Objekten finden sich mitunter monochrome japanische Dekore, sowie Elemente aus der Natur, wobei die Künstlerin auch schon mal echte Sandkörner verarbeitet, um Strand darzustellen. Ein Wandbild zeigt zudem New Yorker Impressionen, und der Meteorit "Santa Fe" erinnert an die würfelförmigen Pueblo-Häuser in New Mexico. Die erwähnten "Selbstporträts" in einheitlicher Grundform variieren in ihrer individuellen Gestaltung und verzaubern durch ihre Poesie. Bei einigen sind die Gesichter mit einem Schleier oder einer Augenbinde verdeckt. Manche scheinen aus Wellen emporzuwachsen, die glasiert sind, um das Schillern des Meeres wiederzugeben.

Ein Katalog gibt Auskunft über die künstlerische Entwicklung und das frühere Oeuvre von Maria Geszler-Garzuly. Die Exponate gehören zum Spätwerk der 80-Jährigen, die 2018 mit der höchsten Ehrung Ungarns, dem Kossuth Lajos Staatspreis, ausgezeichnet wurde.

Info: Bis 23. Januar 2022, Dienstag bis Freitag 11 bis 13 und 14.30 bis 18 Uhr, Samstag 11 bis 16 Uhr und nach Vereinbarung, Telefon: 06221/61 90 90.