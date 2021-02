Heidelberg. (sal) Viele Menschen vermissen derzeit die Museen nicht nur als Ausstellungsort, sondern auch als Treffpunkt für gemeinsame Erkundungstouren. Online zusammenzukommen ist zwar kein Ersatz, aber eine gute Möglichkeit. Deshalb startet das Kurpfälzische Museum Heidelberg (KMH) nun die neue Reihe "Reingeschaut". Live und persönlich treffen sich Besucher zu einer halbstündigen Videokonferenz, um sich mit vielen Bildern aus der Sammlung durch ein spannendes Thema führen zu lassen. Ob man dabei nur zuschaut oder miteinander ins Gespräch kommt, entscheidet jeder selbst.

Zunächst stehen drei Termine auf dem Programm: Dr. Ilka Brändle stellt am Mittwoch, 24. Februar, Kurfürst Friedrich V. vor, am Mittwoch, 3. März, Elisabeth Charlotte von der Pfalz sowie am Mittwoch, 17. März, Kurfürstin Elisabeth Augusta; Beginn ist jeweils um 12.15 Uhr. Diese Persönlichkeiten und ihr zeitliches Umfeld sind im KMH sehr eindrucksvoll abgebildet, virtuelle Besucher dürfen sich also auf lohnenswerte Streifzüge durch die Geschichte freuen.

Info: Zur kostenlosen Teilnahme ist eine Anmeldung bis einen Tag vor der Veranstaltung per E-Mail an kurpfaelzischesmuseum@heidelberg.de erforderlich. Man erhält dann einen Link und eine kurze Anleitung zur Teilnahme am Zoom-Meeting.