Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. "Mit Tiergeschichten beschäftigen wir uns gerne", sagt Natascha Kalmbach und erklärt auch gleich warum: "Sie sind nicht nur unterhaltsam, sondern bieten die Möglichkeit zur Abstraktion", so die Leiterin des Jungen Theaters Heidelberg. Letztlich gehe es auf der Bühne ja nicht um tierische, sondern um zutiefst menschliche Realitäten und Probleme. Auch in der kommenden Spielzeit, die mit einem besonders umfangreichen Programm auf die jungen Zuschauer wartet.

"Und außerdem sind Borsten schön" tritt an, das Thema Schönheit auf der Bühne auseinander- und dann wieder zusammenzusetzen, wie Dramaturgin Mathilde Lehman erklärt. Die kindgerechte Annäherung an das Thema Körperbilder und Schönheitsideale feiert am 19. September im Zwinger 3 des Heidelberger Theaters Premiere. Regie: Anne Wittmiß.

"Schimmerndes Wasser" wurde bereits im April als Livestream voraufgeführt. In Andreas Weinmanns Inszenierung geht es ab dem 24. September um zwei Mädchen, die etwas anders sind. Beide haben ihren Vater verloren, beide müssten einen Weg finden, mit Trauer und Mobbing umzugehen. Im Zwinger 3 wird aber auch gezeigt, wie man es aus dem Wald herausschafft, den man zunächst vor lauter Bäumen nicht mehr sieht.

"Mio, mein Mio" beschreibt Natascha Kalmbach als "bildgewaltig, aber berührend". Markolf Naujoks’ Interpretation des Astrid-Lindgren-Klassikers wird am 3. Oktober im Zwinger 3 uraufgeführt. Der Clou: Die Darsteller werden im Laufe der Aufführung zu Musikern.

"Bambi": Dass für das Theater Heidelberg Cutter und Programmierer im Einsatz sind, ist ungewöhnlich, sagt Natascha Kalmbach. Aber dieses Adjektiv passt auch ganz gut zu Ekat Cordes’ Inszenierung, die am 5. Oktober Digitalpremiere feiert. In Form eines interaktiven Webgames nehmen sich Cordes plus Team des bekannten Rehkitzes an.

"Krähe und Bär" sind zwei Millionen Zuschauern, die sich den viralen Clip um eine ungewöhnliche Rettungsaktion im Budapester Zoo angesehen haben, bereits bestens bekannt. Manuel Moser dreht die Geschichte weiter. Die Fabel um Freiheit und Selbstbestimmung startet am 6. November im Zwinger 3.

"Der gestiefelte Kater" feiert unter Regie von Yvonne Kespohl am 7. November im Alten Saal Premiere. Mathilde Lehmann verspricht eine moderne, aber nicht aufdringlich moderne Märchenfassung.

"Ox und Esel" bilden eine ungewöhnliche Männer-WG. Natascha Kalmbachs humorvolle Vorweihnachtsinszenierung wird erstmals am 20. November im Zwinger 3 gezeigt.