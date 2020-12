Der Maler Arvid Boecker in der Galerie Heller in Heidelberg (am Adenauerplatz). Im Vordergrund eine Skulptur von Keizo Sugitani. Foto: MR

Von Matthias Roth

Heidelberg. Die selbst im Winter relativ hellen Räume der Galerie Heller am Heidelberger Adenauerplatz benötigen tagsüber nur dezente Akzente, um die gegenwärtige Schau ins richtige Licht zu setzen. Denn sowohl die Tonskulpturen des 1959 in Osaka (Japan) geborenen und dort immer noch lebenden und arbeitenden Keramikers Keizo Sugitani, als auch die Bilder des aus Wuppertal stammenden und in Heidelberg lebenden Arvid Boecker (Jahrgang 1964) besitzen immense Strahlkraft, selbst - oder gerade - im Halbdunkel.

Denn beide Künstler, die hier zum ersten Mal gemeinsam ausstellen, arbeiten konsequent abstrakt und befassen sich vornehmlich mit den Eigenschaften des verwendeten Materials, das sie fast seriellen Verfahren unterwerfen. Dabei strahlen ihre Werke formale Strenge aus, auch wenn sie im Detail höchst variantenreich erscheinen. Insofern stellen sich erstaunliche Beziehungen zwischen den hier gezeigten Objekten ein, und sie weisen im künstlerischen Prozess durchaus Ähnlichkeiten auf.

"Shadows Crossing" oder "umbra vitae" nennt Keizo Sugitani seine Plastiken, und oft bestehen sie aus nur zwei kubisch ineinander verschlungenen Teilen, wobei ein Element die Basis abgibt und das andere bei flüchtigem Hinsehen im Raum zu schweben scheint. Der Künstler benutzt den Ton der Shigaraki-Gegend, die eine lange Tradition von Brennöfen und traditioneller Keramik in Japan auszeichnet. Er formt das Material mit der Hand und fügt die Einzelteile an nur wenigen Stellen zusammen, sodass die Skulpturen trotz ihrer massiven Dicke und meist rechtwinkeligen Form insgesamt erstaunlich fragil wirken.

Das Besondere aber gibt die Glasur, die diese Objekte fast metallisch erscheinen lässt. Man könnte denken, sie seien aus Eisen gegossen. Dabei schimmert die teilweise glänzende Oberfläche, die nie wirklich glatt geschliffen ist, in dunklen Grün- oder Brauntönen. Je nach Lichteinwirkung sehen diese Tonkörper, die viele Assoziationen gestatten und einiges an Gewicht auf die Waage bringen, sehr unterschiedlich aus und verweisen in ihrer bewusst gesetzten, leichten Imperfektion auf die lange Keramik-Tradition Japans, in der dieser Künstler tief verwurzelt ist: Kleine Unebenheiten, gar Schrunden und löchrige Glasur sind typische japanische Stilmittel. Es lohnt, die Lesebrille auszupacken, um die Oberflächen zu inspizieren. Keizo Sugitani zählt längst zu den Stars der Keramikszene und stellt in der ganzen Welt aus.

Die Oberfläche ist das Verbindende zwischen diesen Arbeiten und den Bildern Arvid Boeckers. Er ist in seinem künstlerischen Konzept vielleicht noch radikaler als der Japaner, aber auch er arbeitet vor allem mit Oberflächen. Wobei in seiner Serie mit 50x40cm großen Diptychen auf Leinwand schon mal 40 Farb- oder Lackschichten übereinander vorkommen. Sie werden mit einer Rakel erst aufgetragen und dann in unterschiedlichen Trockenphasen wieder abgezogen – Spuren hinterlassend, die sich jeder bewussten Kontrolle entziehen.

Letztlich wirken diese Bilder genauso rätselhaft wie die Gesetzestafeln des Moses, denn zwei Malflächen stehen hier senkrecht und meist kontrastierend gegenüber. Die aufgetragenen Farben leuchten häufig intensiv. Manchmal mischt Boecker der Ölfarbe metallische Pigmente bei, was sie wie die japanischen Skulpturen stark auf unterschiedliche Lichteinwirkungen reagieren lässt.

Die Serie hat sich seit 2015 gewaltig entwickelt. Veränderungen werden deutlich: "Während des ersten Lockdowns im Frühling konnte ich sechs Wochen fast gar nicht arbeiten", gesteht der Künstler im Gespräch. Es entstanden dann einige Großformate, von denen auch zwei hier zu sehen sind. Doch dann gelang es ihm, die durchnummerierte Serie fortzusetzen. Auffallend sind nun runde oder ovale Formen, die sich aus den Farbschichten herausschälen: Bei einem Bild ist eine weiße Ecke bewusst und dick aufgetragen, die die sonst meist sehr glatte Oberfläche auffällig konterkariert. Es wird deutlich, dass diese formal äußerst streng reglementierte Serie noch lange nicht abgeschlossen ist.

Info: Galerie Heller, Heidelberg, Friedrich-Ebert-Anlage 2, bis 31. Januar. Geöffnet Di-Freitag 11 bis 13 und 14.30 bis 18 Uhr, Samstag 11 bis 16 Uhr oder nach Vereinbarung. Aufgrund der Corona-Regelungen ist eine Anmeldung empfehlenswert: Telefon 06221/619090.