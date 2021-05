Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Im Mittelpunkt stehen mag Ute Richter gar nicht. Die Intendantin des Zimmertheaters findet es viel wichtiger, dass sich Journalisten mit ihrer Inszenierung und den Schauspielern statt mit ihrer Person beschäftigen. Interviews gibt sie ungern, Ehrentage würde sie am liebsten ignorieren. So war es zu ihrem 80. Geburtstag am 13. September 2019, so war es bei der Verleihung der Richard-Benz-Medaille am 19. Januar 2013, so war es bei vielen anderen Gelegenheiten und bei jeder Premiere. Und so ist es auch jetzt, wenn es um ihren Abschied geht.

Hintergrund > Ute Richter wurde am 13. September 1939 im schlesischen Waldenburg geboren und zog zusammen mit ihrer Familie in den 1950er-Jahren nach Heidelberg. Hier besuchte sie das Hölderlin-Gymnasium und studierte nach dem Abitur Germanistik und Psychologie. Bereits mit zehn Jahren spielte sie am [+] Lesen Sie mehr > Ute Richter wurde am 13. September 1939 im schlesischen Waldenburg geboren und zog zusammen mit ihrer Familie in den 1950er-Jahren nach Heidelberg. Hier besuchte sie das Hölderlin-Gymnasium und studierte nach dem Abitur Germanistik und Psychologie. Bereits mit zehn Jahren spielte sie am Mannheimer Nationaltheater Kinderrollen; noch während des Studiums führte ihre Theaterleidenschaft sie 1964 ans Zimmertheater. Sie wurde schnell die "rechte Hand" von Intendant Gillis von Rappard, am 1. April 1967 wurde sie fest angestellt. Als erste eigene Inszenierung zeigte sie 1976 Peter Shaffers "Equus". Am 10. Januar 1985 übernahm Ute Richter die Intendanz. 118 Inszenierungen hat sie seitdem verantwortet, nie hat sie ein Stück zweimal inszeniert. Zum Abschied macht die Intendantin eine Ausnahme: Am 3. Juni hat "Enigma" von Eric Emmanuel Schmitt Premiere. Ute Richter hat es 1999 schon einmal inszeniert, wegen der Abstands- und Hygienevorschriften der Corona-Pandemie, aber auch aus Kostengründen biete sich ein Zwei-Personen-Stück an, erklärte sie dazu. Ohnehin werde diese Inszenierung ganz anders. Im Januar 2013 wurde Ute Richter mit der Richard-Benz-Medaille der Stadt Heidelberg ausgezeichnet, ein Jahr zuvor hatte sie die Stauffer-Medaille des Landes Baden-Württemberg erhalten. Privat lebt sie im historischen Ortskern von Handschuhsheim, in dem Buch "Heidelberg – 77 Lieblingsplätze" hat sie ihn 2006 beschrieben.

Von ihren Schauspielern habe sie erst lernen müssen, sich zu verbeugen, hat sie in einem Interview erklärt. Das war am 1. April 2017, und Ute Richter war 50 Jahre am Zimmertheater. Inzwischen sind es 54 – und die Prinzipalin nimmt Abschied. Heute ist ihr letzter offizieller Arbeitstag, ab Dienstag leitet Joosten Mindrup das Haus. Ute Richter als Pensionärin, gemütlich zu Hause in ihrer Handschuhsheimer Wohnung und nicht im Zimmertheater? Kaum vorstellbar!

So wird es (zum Glück) nicht sein, denn am 3. Juni gibt es nach Monate langer Corona-bedingter Schließung endlich wieder eine Premiere: "Enigma" von Eric Emmanuel Schmitt, inszeniert von Ute Richter. Unsere Bitte um ein Interview erreicht die Intendantin denn auch zwischen Proben und Aufräumarbeiten, schließlich will sie ihrem Nachfolger ein geordnetes Haus übergeben. Es sei doch schon alles gesagt, beschied sie die Anfrage der RNZ. Das finden wir nicht, aber um es ihr ein bisschen leichter zu machen, haben wir ein paar Sätze begonnen, die Ute Richter dann vollendet hat.

Am 1. April 2017 gratulierten die Intendanten Peter Spuhler (Karlsruhe) und Holger Schultze (Heidelberg, r.) zum 50-jährigen Jubiläum am Haus. Foto: Rothe

Besonders gern erinnere ich mich an...

...die Verleihung der Richard-Benz-Medaille am 19. Januar 2013 durch OB Prof. Eckard Würzner im großen Rathaussaal.

Lieber vergessen würde ich...

...habe ich verdrängt

Wenn mein Lebensweg nicht ins Zimmertheater geführt hätte...

...hätte ich mich der Psychologie gewidmet.

Heidelberg ist für mich...

...die schönste kleine Stadt – ohne Kleinstadt zu sein – die ich kenne.

Leider konnte ich nie...

...Goethes "Iphigenie" inszenieren, aus Platz- und Personalmangel.

An meinem ersten Tag als "Rentnerin"...

...werde ich denken "oh wie gut, dass niemand weiß, wie sehr ich mich zusammenreiß‘".

Meinem Nachfolger würde ich ins Poesiealbum schreiben:

Ans Werk herangehn kann man von zwei Seiten. Das siehst du früher oder später ein. Die eine: Man beauftragt einen Zweiten. Die andre: Man tut es gleich allein. Hat alles seine zwei Schattenseiten (Mascha Kaléko).

In 50 Jahren ist das Zimmertheater...

...121 Jahre oder Geschichte.

Und im Übrigen:

Die Welt dreht sich weiter.

Am 10. Januar 2020 wurde im Prinz Carl der 70. Geburtstag des Zimmertheaters gefeiert. Oberbürgermeister Eckard Würzner bedankte sich mit Blumen. Foto: Rothe

Das tut sie zweifellos, und doch ist es für Ute Richter ein schwerer Abschied. Im Zimmertheater hat sie inszeniert, geprobt und nach Premieren gefeiert, diskutiert, gestritten und gekämpft – bis eine Inszenierung wirklich gut, stimmig und mitreißend war. Sie hat Sekt ausgeschenkt, Garderobe entgegengenommen und geputzt, wenn Not an der Frau war. Sie hat dafür gesorgt, dass jedes Programmheft eine kleine Kostbarkeit wurde mit sorgfältig ausgewählten Texten und eindrucksvollem Cover.

Ute Richter hatte stets ein sensibles Händchen für das richtige Stück zur richtigen Zeit und sie wählte die passenden Schauspieler aus. Jedes Detail an Bühnenbild und Kostümen musste stimmen, stets professionell und dabei oft unkonventionell ging sie ihren eigenen Weg. In ihrer ersten Inszenierung 1976, in Peter Shaffers psychologisch aufgeladenem Pubertätsstück "Equus", schickte sie in einer Szene zwei Nackte auf die Bühne. Das hatte es in Heidelberg bisher nicht gegeben, die Inszenierung war sofort Stadtgespräch – und begeisterte Presse und Publikum.

Privat gewährt Ute Richter nur sehr selten Einblicke in ihr Innenleben. Wenn es ihr nicht gut geht, wenn sie gesundheitlich angeschlagen ist oder trauert, weil sie Abschied nehmen muss von Menschen, die sie lange begleitet hat, wie im Juni 2020 von Hilde Kuntz, ist das zwar zu spüren, reden mag sie darüber aber nicht so gerne. Abschiede begeht Ute Richter lieber leise – so auch heute.