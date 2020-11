Heidelberg. (sal) In Zeiten, wo die Corona-Pandemie eine tägliche Herausforderung, vor allem auch für die Kulturschaffenden ist, mag eigentlich noch niemand bis Mai denken. Das müssen die Heidelberger Theatermacher aber, denn wenn es einigermaßen gut läuft, kann der Stückemarkt 2021 stattfinden, unter welchen Bedingungen auch immer. Dieses Jahr fiel er komplett der Pandemie zum Opfer. Vom 30. April bis 9. Mai will das Festival die Avantgarde des Theaters präsentieren: Eröffnet wird der Stückemarkt mit Teresa Doplers Schauspiel "Das weiße Dorf". Das war so bereits dieses Jahr vorgesehen, die Autorin hatte damit den Autorenpreis des Stückemarktes 2019 gewonnen.

Teresa Dopler wurde 1990 in Linz geboren und lebt in Wien, wo sie Sprachkunst und Theaterwissenschaft studierte. 2014 und 2016 wurde ihr das Dramatikerstipendium des österreichischen Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung zuerkannt. In "Das weiße Dorf" begegnen sich Ruth und Ivan auf einer Kreuzfahrt auf dem Amazonas wieder. Es ist schon einige Jahre her, dass sie sich "ein paar Monate lang gekannt haben", wie Dopler schreibt. Aber dann geht Ivan beruflich nach Amerika, und Ruth tritt ihre erste Stelle in der Schweiz an. Vielleicht wäre es eine vollkommene Liebe geworden, aber beide sind Menschen, "denen nichts sehr viel bedeutet". Doch auf der Kreuzfahrt brennt zwischen beiden wieder die Luft.

Die Zuschauer dürfen gespannt sein auf die Inszenierung von Ron Zimmering, der mit der Uraufführung von "Das weiße Dorf" sein Heidelberger Debüt feiert. Er studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig sowie Regie an der Theaterakademie Hamburg. Am Deutschen Schauspielhaus Hamburg initiierte er als künstlerischer Leiter zahlreiche Projekte; dabei arbeitet regelmäßig mit Bühnen- und Kostümbildnerin Ute Radler zusammen, die auch die Ausstattung für "Das weiße Dorf" entwerfen wird.

Der Stückemarkt 2021 verläuft nach bekanntem Muster: Neue Stücke werden gelesen und herausragende Uraufführungen aus dem deutschsprachigen Raum zu Gastspielen eingeladen. Doch es bleibt spannend: Aus welchem Gastland 2021 die Inszenierungen am Abschlusswochenende kommen, verrät das Theater in seiner Pressemitteilung noch nicht.

Info: Die Ausschreibung für den Stückemarkt läuft, abrufbar ist sie unter www.theaterheidelberg.de. Einsendeschluss ist der 8. Dezember 2020. Manuskripte bitte digital an: stuecke markt@theater.heidelberg.de