Von Heribert Vogt

Sind die Umstände noch so krass, Wissen wird doch bewahrt und fortgeführt. Vielleicht intensiver als zuvor, denn es gilt, neuen Herausforderungen gewachsen zu sein. Bei der Jahresfeier der Heidelberger Akademie der Wissenschaften in der Alten Aula, die per Stream übertragen wurde, sagte Präsident Bernd Schneidmüller: "Die Pandemie überstrahlt im Moment fast alles." Aber trotz aller "Verlusterfahrungen" stellte er fest: "Jede Krise ist ein Motor."

Dorothea Wagner, die Vorsitzende des Wissenschaftsrats, prophezeite in ihrer Videobotschaft, dass die Akademien in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen. Denn Politikberatung und Wissenschaftskommunikation sind "zentrale Pfeiler" einer demokratischen Wissensgesellschaft. Das wurde im Zuge der Pandemie offenbar, in der die Nationale Akademie Leopoldina rasch reagierte. Nach Wagner müssen zukünftig Netzwerke in den politischen Raum gebildet werden. Zudem ist die Politikberatung auf Länder- wie regionaler Ebene institutionell zu verankern: "Die Covid-19-Krise wird nicht die letzte Krise sein."

Auch für die Heidelberger Akademie waren die vergangenen eineinhalb Jahre ein tiefer Einschnitt, die letzte Jahresfeier fiel aus. "Selten zuvor spielte Wissenschaft eine solch prononcierte Rolle", so Schneidmüller. "Aber selten zuvor war Wissenschaft so angefochten." Sie ist eben "integraler Teil von Öffentlichkeit und Gesellschaft". Einerseits wurden Forscher zu "Medienstars", andererseits wirkte Meinungsvielfalt in der Wissenschaft angesichts der Gefahr irritierend. Aber Schneidmüller, der im Oktober sein dreijähriges Akademieamt antrat, unterstrich nachdrücklich, "dass die Kultur des Zweifelns die eigentliche Triebfeder von Erkenntnisfortschritt bedeutet".

Viele Mitglieder der Heidelberger Akademie, der Landesakademie Baden-Württembergs, mischen sich bei aktuellen Themen ein. Gleichwohl vertraut die Institution weiter "auf den Reiz des Unerwarteten in der Grundlagenforschung" und auf Kreativität über die Fächerkulturen hinweg. Daher sprach der Präsident vom derzeitigen Schwung in der Akademie, deren Grundfinanzierung durch das Land erfolgt. Und Schneidmüller dankte besonders Mäzen Manfred Lautenschläger für einen neu gestifteten Preis, den die Akademie ab 2022 für Arbeiten aus Geschichte, Gesellschaft und Kultur vergeben wird.

In gespannter Erwartung

In der Akademie gibt es derzeit drei wichtige Erwartungen. Dazu zählt das ausstehende Ergebnis der Evaluation des Nachwuchsprogramms "Win". Auch der Antrag auf ein neues Landesprojekt zu Baden-Württemberg als Innovationsregion läuft noch. Schließlich wird auf die Entscheidung über die Finanzierung neuer Vorhaben im Akademienprogramm 2022 gewartet. Beendet wurden die Forschungsstellen "Altfranzösisches Wörterbuch" und "Südwestdeutsche Hofmusik des 18. Jahrhunderts".

Die nahezu unfassbare Weite des Universums der Wissenschaft deutete Akademiemitglied Wolfgang Schleich mit dem markanten Festvortrag "Der Pfeil der Zeit" an. Schleich ist Professor für Quantenphysik an der Universität Ulm. Auch er konnte die "Asymmetrie zwischen Vergangenheit und Zukunft" nicht erklären, also dass der Pfeil der Zeit scheinbar nur eine Richtung kennt. Aber nach den Ausführungen des Physikers schließt Albert Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie nicht aus, "dass wir uns einen Wunsch erfüllen können, nämlich in die Zukunft zu reisen und wieder aus der Vergangenheit zurückzukommen".

Vielleicht nicht so spektakulär, aber doch von enormer Bandbreite sind auch die Arbeiten, die in der Alten Aula ausgezeichnet wurden. Vollzogen wurden die Ehrungen von den Sekretaren der Philosophisch-historischen Klasse (Barbara Beßlich) und der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse (Matthias Kind). Dabei ging der Akademiepreis an Lianming Wang für seine Arbeit "Jesuitenerbe in Peking: Sakralbauten und transkulturelle Räume 1600–1800". Den Karl-Freudenberg-Preis erhielt Jing Yan für eine Arbeit über Rezeptoren, die eine Schlüsselrolle bei der Regulation der Gehirnfunktionen spielen.

Der Historiker Daniel Rothenburg bekam den Walter-Witzenmann-Preis für eine umweltgeschichtliche Dissertation, in der er den Zusammenhang von menschlicher Gesellschaft sowie ihren Umweltbedingungen am Beispiel Australiens zwischen 1945 und 2017 erforscht. Der Ökologiepreis der Viktor-und-Sigrid-Dulger-Stiftung würdigt eine Arbeit von Matthias Künzel, die sich mit der Herstellung nachhaltiger Lithium-Ionen-Batterien beschäftigt.

Zudem wurde der Manfred-Fuchs-Preis an die Physikerin Kira Rehfeld sowie den Politik- und Verwaltungswissenschaftler Thomas Malang verliehen. Rehfelds Arbeit betrifft Klimaveränderungen, Malang geht den Aktivitäten nationaler Parlamente in der internationalen Politik nach. Zum Schluss erhielt Förderer Manfred Fuchs für seine Verdienste die Silberne Akademiemedaille.