Von Susann Behnke-Pfuhl

Heidelberg. "Ich habe viele Väter, ich habe viele Mütter und ich habe viele Schwestern und ich habe viele Brüder…". Rio Reisers Song "Mein Name ist Mensch" von 1973 erklingt auf der Vernissage und versetzt in die Zeit der Hausbesetzungen und Demonstrationen der Siebzigerjahre zurück. Er richtet sich gegen jede Art von Diskriminierung und plädiert für ein Leben in Freiheit. Auf dem Lied beruht die Idee der Ausstellung: In Zeiten wie heute, in denen Rechtsradikale, Rassisten und Populisten Einfluss gewinnen, schreibt Kurator Hartmuth Schweizer, will er mit Kunst deutlicher Stellung beziehen. Die von ihm ausgewählten 16 Mitglieder des Forums für Kunst repräsentieren möglichst viele Kulturkreise, Ethnien und Herkunftsländer. Ganz besonders wichtig ist es ihm, eine "Akzeptanz unterschiedlicher Vorstellungen des Menschseins" zu erreichen.

Stanford Fata kam vor 18 Jahren aus Simbabwe nach Deutschland. Der Künstler führt die Bildhauertraditionen seines Landes in der zweiten Generation fort. Seine Steinskulpturen aus schwarzem und grünlichem Serpentin behandeln nicht mehr mythische Themen, sondern widmen sich der Kommunikation und der inneren Gefühlswelt. Das eindrucksvolle Werk "See me through" reflektiert die Fähigkeit, Unterstützung annehmen zu können. Der Einblick ins Innere wird durch handgroße Öffnungen im Kopf gezeigt, die feinen Gesichtszüge mit einer speziellen Politur unterstrichen. Dabei bestimmen entweder Form und Beschaffenheit des Steines das Motiv oder der Stein wird nach einer Idee ausgesucht. Der kreative Prozess wird durch Intuition bestimmt.

Die Arbeiten von Inock Kim-Seifert, die aus Korea stammt, beschäftigen sich mit dem Zusammenprall der eigenen Kultur mit der des Westens. Auf einem Trauerzug tragen drei Frauen Schwarz nach westlicher Tradition. Weißer Haarschmuck und ein weißes Halsband verweisen auf die originäre Trauerfarbe. Das beunruhigende Bild "Hundert Peitschenhiebe" mit seiner unklaren Durchdringung von Körper und Raum zeigt, dass selbstbestimmte Sexualität nicht in allen Teilen der Welt gelebt werden kann.

Nach eigener Aussage bilden bei Lena Reutter die Motive nur den Malanlass – dennoch kreisen ihre Arbeiten intensiv um das Thema Menschsein. Woher kommt der Junge mit dem Wolfshund in ihrem Ölbild? Die uralte Frage nach Herkunft des Menschen und seiner Bestimmung klingt an. Literarische Vorlagen verschmelzen mit einer forschenden Wahrnehmung und Malerei. Dagegen beschäftigt sich Reutter in ihren Porträts mit der kolonialen Vergangenheit Afrikas, die der Betrachter assoziiert, wenn sie melancholisch blickende Frauen mit außergewöhnlichen Haartrachten in Braun- und Sepiatönen wie auf alten Fotografien zeigt.

Kann man Nacktheit heute noch so malen, dass sie verstört? Ja, kann man. Sophia Konstanze Rüthel malt sich selbst – in Rückenansicht und von vorne. In Zeiten von heillosem Optimierungswahn und Instagram-Eitelkeiten beobachtet sie in regelmäßigem Rhythmus ihren Körper, dokumentiert ihn in schonungslos offenen Gemälden, fragt nach den Bedingungen unserer körperlichen Existenz. Allein das Gesicht offenbart Anstrengung, Vorsicht und Verletzlichkeit.

Der Experimentierer Paul* Manfred Kästner zeigt zwei Selbstbildnisse, in denen seine unterschiedlichen Persönlichkeiten zum Ausdruck kommen. Eine davon, Paul* – es handelt sich nicht um ein Gender-Sternchen – wird in dem einen Selbstbildnis von ihm vermisst. In der anderen Arbeit schieben sich multiple Facetten seines Ichs mittels Zwölfbildtechnik übereinander.

Roswitha Josefine Pape fragt in ihrer konzeptuell angelegten Arbeit nach dem Menschsein in Krisenzeiten, hier spricht sie den Ausschluss der Kultur während der Corona-Lockdowns an. Der Holzschnitt auf handgeschöpftem Papier ist ein QR-Bild, die Verschlüsselung bedeutet "Tür zu". Die Fotografie daneben zeigt, wie sie wieder das Forum für Kunst betritt.

Am Ende des Rundgangs beeindruckt Berna Gülerbasli: Das abbruchreife Mietsgebäude in Istanbul beherbergt in den oberen Stockwerken noch Bewohner, wie an den Vorhängen zu sehen ist. Der Zustand des Gebäudes sagt viel über die Bedingungen aus, unter denen manche Menschen in den Städten leben müssen.

Info: "Mein Name ist Mensch" im Forum für Kunst, Heiliggeiststraße 21, bis 3. April 2022. Geöffnet dienstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr.