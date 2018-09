Heidelberg. (voe) Das beachtliche, überregional anerkannte künstlerische Niveau des Heidelberger Theaters wird auch in diesem Jahr durch eine Faust-Preis-Nominierung bestätigt. Der angesehene Preis wird jährlich in acht Kategorien vergeben. Eine weitere Auszeichnung gilt dem Lebenswerk eines Künstlers. Diesmal geht sie an den Komponisten Aribert Reimann.

In jeder Kategorie werden drei herausragende Persönlichkeiten nominiert. Zu den diesjährigen Anwärtern gehört Martin G. Berger, der für seine Inszenierung von Charles Gounods Oper "Faust (Margarete)" im Heidelberger Theater ausgesprochen gute Kritiken erhalten hat. Schon in der Kritikerumfrage der Fachzeitschrift "Die Deutsche Bühne" konnte er mit seiner Neufassung des Werks punkten. Er verwendete Textmaterial der Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, um die Missbrauchsthematik im "Faust"-Stoff zu unterstreichen.

Berger konkurriert in der Kategorie "Regie Musiktheater" mit Stefan Herheim ("Wozzek" an der Deutschen Oper am Rhein) und Tobias Kratzer ("Götterdämmerung" im Badischen Staatstheater Karlsruhe), beide wurden ebenfalls nominiert.

Am 3. November werden die Preisträger aller Kategorien während einer festlichen Gala im Theater Regensburg bekannt gegeben. Die Verleihung findet jedes Jahr in einem anderen Theater statt. Über die Vergabe der Faust-Preise entscheidet eine unabhängige Jury aus fünf Mitgliedern der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste. Während der nunmehr siebenjährigen Intendanz Holger Schultzes wurde das Heidelberger Theater bereits sieben mal nominiert. Für den Theaterchef bedeutet dies "eine fantastische Wertschätzung unserer Arbeit als Stadttheater".