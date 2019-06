Von Heribert Vogt

Heidelberg. Zwischen Schönheit und Schicksal hin- und hergerissen sind die Menschen in Donna Leons berühmten Kriminalromanen um den in Venedig ermittelnden Commissario Guido Brunetti. Der strahlenden Faszination der einzigartigen Lagunenstadt stehen dunkle Seiten gegenüber: ihre vielberufene Morbidität sowie auch Mord und Totschlag - Venedig sehen und sterben eben. In diesem krassen Zwiespalt entwickeln die beteiligten Personen besondere Charaktere: So ist der smarte Brunetti ein ungewöhnlich reflektierter Polizist, in dessen Mordermittlungen immer auch die große venezianische Tradition einfließt.

Seine Frau Paola, Professorin für Literatur, bleibt in allen Lebenslagen selbstbewusst und souverän. Und Brunettis rechte Hand Sergente Lorenzo Vianello ist nahezu ein Ausbund an Zuverlässigkeit. Es gibt aber auch die ganz "schrägen" Typen wie Brunettis Chef, den Vice Questore Giuseppe Patta, oder den Polizisten Sergente Alvise, deren Fähnchen in den städtischen Turbulenzen häufig opportunistisch flattern. Zu besichtigen war dieses aufrichtig-komische Ensemble gerade erst am letzten Samstag in der ARD bei der Ausstrahlung der TV-Verfilmung "Donna Leon. Tod zwischen den Zeilen".

Nun gab Donna Leon (Jahrgang 1942) auf Einladung des Heidelberger DAI in der gut besuchten Heidelberger Alten Aula erstmalig einige Kostproben aus ihrem soeben druckfrisch erschienenen Roman "Ein Sohn ist uns gegeben. Commissario Brunettis achtundzwanzigster Fall".

An diesem englischsprachigen Abend unterhielt sich DAI-Direktor Jakob Köllhofer mit der US-amerikanischen Erfolgsautorin, während die Schauspielerin Annett Renneberg deutsche Passagen las - sie spielt in den Verfilmungen Signorina Elettra Zorzi, die schöne Sekretärin des Vice Questore, und ist Brunetti in verschwörerischer Sympathie zugetan.

Venedig ist für Donna Leon zwar eine immense Inspirationsquelle, aber die Stadt hat immer mehr unter touristischen Problemen zu leiden, sodass die Autorin nun vor allem in der Schweiz lebt. Vorläufiger Höhepunkt der Entwicklung ist der gerade passierte Unfall eines riesigen Kreuzfahrtschiffs in der Metropole: Der schwimmende Hotelgigant rammte eine Anlegestelle und ein Touristenboot. Der glimpfliche Verlauf hätte aber auch in einer Katastrophe enden können. Leon über die Ewig-Debatte um die Kreuzfahrer in Venedig: "Die Schiffe werden nie fernbleiben, weil sie den Menschen um die Stadt Geld bringen."

Nun geht es in dem neuen Buch um Folgendes: Der aus Spanien stammende Gonzalo Rodríguez de Tejeda hat im Kunsthandel ein Vermögen erworben und verbringt seinen Lebensabend in Venedig. Soll etwa die unnachgiebige Familie, die mit seinem freizügigen Lebenswandel noch nie einverstanden war, alles erben? Brunettis Schwiegervater befürchtet nun, seinem Freund Gonzalo könne Übles zustoßen.

Die beiden Topstars in Donna Leons "Brunetti"-Romanen sind Venedig und der venezianische Commissario. Dargestellt wird dieser hier in der TV-Verfilmung "Donna Leon. Ewige Jugend" von Uwe Kockisch, umspült vom Touristengewimmel der Lagunenstadt. Foto: Nicolas Maack

Deshalb soll der Commissario helfen. Auch in diesem Roman gibt es einen Mörder, über den aber noch nichts verraten wurde. Donna Leon betonte, dass ihr das Schreiben des neuen Buchs viel Freude bereitet habe. Darin gehe es häufig um die Verhaltensweisen betagter Menschen.

In der Alten Aula kamen jetzt schon einmal mit Venedig und Brunetti die beiden Topstars der Neuerscheinung zur Sprache. Eine gelesene Passage begann folgendermaßen: "Ein Taxiboot brauste Richtung San Marco. Eindeutig fährt es schneller als erlaubt. Doch wer konnte das schon verhindern. Brunetti kam der Gedanke, dass so vieles in dieser Stadt nicht zu verhindern war." Und diese ständigen Widersprüche bewegen den sanften Commissario, dessen wichtigste Waffe das Nachdenken ist.

Und den seine Arbeit an der Verbrechensfront bewegt: "Vor kurzem hatte er angefangen, sich mit griechischen Tragödien zu beschäftigen, die er seit seiner Schulzeit nicht mehr gelesen hatte." Vor allem in den "Troerinnen" des Euripides erblickt er eine Parallele zu heute: "Ganze Schiffsladungen von trojanischen Frauen befanden sich in italienischen Gewässern. Und die Bordelle Europas platzten aus allen Nähten von eben den Beutestücken aus den Kriegen im Osten."

Es folgt die Überlegung: "Und die zahllosen Vergewaltigungen in der Gegenwart, auf Booten, an Stränden, in Lastwagen und Autos? Die heutigen Troerinnen, die aus ihren Häusern gezerrt und Männern ausgeliefert wurden, die sie unter sich verlost hatten oder denen sie als Teil ihrer Beute zugeschlagen wurden."

Diese Reflexionen erfolgen zwischen Büchern und italienischer Küche in Brunettis weiträumiger Stadtwohnung samt attraktiver Dachterrasse am Zusammenfluss von Canal Grande und Rio di San Polo. Von hier aus hat die Familie mit Ehefrau Paola, Tochter Chiara und Sohn Raffi das magisch-rätselhafte Venedig im Blick, dessen dauernder Wandlung sie auch selbst ausgeliefert ist. Ein Wohlfühl-Ambiente, das todsicher bald vom nächsten Schock erschüttert wird.

Klar: Die inzwischen 28 Brunetti-Bände können sich nicht durchgehend auf literarischem Spitzenniveau bewegen. Aber sie bieten doch spannende und anspruchsvolle Unterhaltung, die sich aus zahlreichen Quellen speist. Zudem sind sie für Millionen von Buchlesern und Fernsehzuschauern ein vertraut gewordenes Stück des gemeinsamen Europas. Man reist gern mit Donna Leon nach Venedig, wo Größe und Gruseliges oftmals dicht nebeneinander liegen - ganz ähnlich wie daheim.

Info: Donna Leon: "Ein Sohn ist uns gegeben: Commissario Brunettis achtundzwanzigster Fall". Roman. Übersetzung: Werner Schmitz. Diogenes Verlag, Zürich 2019. 320 Seiten, 24 Euro.