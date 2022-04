Heidelberg. (dasch) Die Aufgabe, die Goska Soluch den Teilnehmern stellt, klingt ungewöhnlich: Ohne groß nachzudenken sollen die Frauen und Männer auf die Zettel vor sich einen Hund zeichnen. "Stopp!", schallt es wenig später durch den Saal des Karlstorbahnhofs. Ob sie das Tier von oben oder von unten gezeichnet hätten, will die Referentin wissen. Frontal? Von hinten? Das Ergebnis: Fast alle der Kulturakteure haben ein mit der Schnauze zur Seite schnüffelndes Exemplar abgebildet.

Unsere Perspektiven können ziemlich eingeschränkt sein, so die Erkenntnis, die die Teilnehmer der Fachtagung "Kulturarbeit heute: Diversität, Öffnung und Empowerment" aus dieser Übung mitnehmen. Dass es sich lohnt, neue Sichtweisen einzuladen, gilt natürlich nicht nur für Tierzeichnungen, sondern gerade auch für den Alltag im Kulturbetrieb. Aus diesem Grund sind 120 Frauen und Männer nach zwei Jahren Corona-Pause zur sechsten Auflage der Veranstaltung nach Heidelberg gekommen. In Workshops, auf Podien und bei Impulsvorträgen tauschen sie sich dazu aus, wie der Wandel in ihren Institutionen gelingen kann.

Räume sollen geöffnet, Prozesse eingeleitet, Zugänge ermöglicht werden – das hört man im Verlauf der elfstündigen Veranstaltung wieder und wieder. Doch was bedeutet das ganz konkret? Mehr Zeit, um sich zu Themen wie Sexismus, Rassismus und Klassismus fortbilden zu können, wünschen sich einige. Andere fordern den Abbau von bürokratischen Hürden bei Förderanträgen.

Petra Olschowski verspricht, diese Anregungen mitzunehmen und für die nächsten zwei Jahre Ableitungen zu treffen. Bei einem Podiumsgespräch ermuntert die Staatssekretärin die Kulturmacher aber auch dazu, mal eine Ausstellung oder Aufführung weniger einzuplanen und sich stattdessen dem drängenden Thema Diversität zu widmen. Ihre Gesprächspartnerin Handan Kaymak wiederum kritisiert, dass sich in vielen Einrichtungen nur Einzelpersonen Fragen der Vielfalt widmen (können). Sie fordert Strukturänderungen. Noch entschlossener formuliert es die Direktorin der Kunsthalle Baden-Baden, Cagla Ilkin, in ihrer Rede: "Wir müssen das Gesicht der Macht verändern!" Donnernder Beifall ist die Antwort.