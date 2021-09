Von Susann Behnke-Pfuhl

Heidelberg. Nach langer coronabedingter Durststrecke kann man inzwischen wieder eine Vielzahl von Vernissagen besuchen und gute Kunst betrachten. Das Heidelberger Forum für Kunst präsentiert die Ausstellung "Gezeichnet". Für das Konzept ist der Vorsitzende Werner Schaub verantwortlich. Auf der Eröffnung weilte auch der ehemalige Kulturbürgermeister Dr. Joachim Gerner, der dem Beirat als Fördermitglied beigetreten ist.

In seinem kurzen geschichtlichen Abriss gab Schaub einen informativen Überblick über die Zeichnung von ihren Anfängen über die Antike bis hin zu ihrer Bedeutung auf dem heutigen Kunstmarkt. Die Ausstellung versammelt Künstler mit unterschiedlichen Handschriften und gibt damit einen Überblick über die Möglichkeiten des Mediums.

H. Joachim Ahrens, der von jeher der Zeichnung verpflichtet ist, stellt Musiker vor, die auf Hörnern und Saxofonen spielen, bis ihnen die Zungen heraushängen. Sie scheinen mit ihren Blasinstrumenten verwoben zu sein. Äußerst feinteilig sind die (Himmels-) Landschaften und Wetterphänomene, die Gotthard Glitsch in individueller Technik mit der Feder hervorbringt. Teils lassen sie an biblische Geschichten denken. Dezidiert expressiv zeichnet Gisela Hachmann-Ruch in ihren Schnittstellen Wege und ihre Verästelungen. Sowohl in der transparenten als auch in der farbigen Version haftet den Linien etwas Narratives an, erzählen sie eine Geschichte.

Im Kontrast dazu steht das eng verwobene Geflecht horizontaler und vertikaler Linien, das Gertrud Hildebrand mit Tusche skizziert. Es erinnert an dichte Verläufe und Verwerfungen in der Natur, aber auch an textile Stofflichkeiten. Paul* Manfred Kästner hält wie in einer Chronik die Gefühle zweier aufeinander folgender Tage im August fest. Mit Tusche und Acryl bringt er mit schnellem Strich die Menschen und ihre Emotionen zu Papier. Hartmuth Schweizers Herbstblätter sehen aus wie Radierungen, sind aber mit dem Kugelschreiber gezeichnet. Wie sie sich in Tiere oder Waldfrüchte verwandeln, ist schön zu betrachten.

Werner Schaub hat für seine Ausstellung ein Triptychon geschaffen, das an die Probleme des Waldes denken lässt. Auf länglichen Holzplatten sind naturgetreue Abbildungen von Baumstämmen aufgebracht, die in weißer und schwarzer Erde wurzeln. Dagegen beschäftigt sich Susanne Bauernschmitt in ihrer cartoonartig gezeichneten Serie mit Themen wie dem Leben des Künstlers und dem des Beamten. Dabei werden die Werte Freiheit und Anpassung auf unterhaltsame Weise diskutiert.

Aus der Serie Zeitformen stammen die drei Grafit- und Kohlezeichnungen Manfred Riederers. Seine Gebilde scheinen sich zu bewegen und zu tanzen. Ihre Formen sind der Technik entlehnt oder nehmen zumindest ihren Ausgangspunkt dort. Hohe Dynamik kennzeichnet die Bilder, die wie besondere Fundstücke wirken. Thomas Köhler steuert drei Stillleben in Ölpastell bei. Orangen, Physalis und Kartoffelschalen lassen eine morbide Stimmung entstehen. Die vertrockneten Schalen rufen in ihrer bizarren Schönheit eine Vergänglichkeit hervor, die einmal mehr den Vanitas-Gedanken beschwört. Ellis Neus Sommerblumenwiese tritt hervor durch ihren ausdrucksstarken Strich und die dadurch entstehende meditative Anmutung.

Beeindruckend sind Bernd Kalusches Arbeiten "sonnig schauernd" und "wechselnd wolkig". In dynamischer Manier verlaufen feine Linien in Vertikalen über das Bild und sprechen gerade in ihrer Abstraktheit feine Gefühlsebenen an. Nichtfarben und wenige knallige Akzente bestimmen das Bildgeschehen. Figurativ arbeitet Dirk Klomann, der seine Spaghetti-Esser schwungvoll zu Papier bringt. Zwei ungewöhnliche Selbstporträts stammen von Dik Jüngling: Der Betrachter schaut dem Künstler quasi über die Schulter.

Info: "Gezeichnet", Forum für Kunst, Heiliggeiststraße 21, bis 31. Oktober. Geöffnet dienstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr.