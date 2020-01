Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Am Anfang war die Kamera ein Versteck für ihn, gesteht Anton Corbijn. Der niederländische Starfotograf (64) war als Kind schüchtern. Zu schüchtern, um sich den Bands zu nähern, die auf dem Marktplatz spielten. Bis er sich die Kamera seines Vaters auslieh. Ein Türöffner, erst im Kleinen – dann im Großen. Raus aus der dörflichen, religiösen Strenge der Gemeinden, in denen sein Vater Pfarrer war. Rein in die Welt des Pop. London, Los Angeles, gefeierte Porträts von Nick Cave, Tom Waits, den Stones, James Brown oder Miles Davis – ganz zu schweigen von U2, für die er mehrere Alben gestaltete. Für Depeche Mode ist er bis heute zuständig für alles Visuelle vom Bühnenbild über Musikvideos bis zu Konzertfilmen.

Seine Geschichte erzählte Corbijn in dieser Woche zum Auftakt der Diskussionsreihe "Fotografie & Wissenschaft", einer Begleitveranstaltung zur Fotografie-Biennale, die im Februar beginnt. Jedes Bild bleibe seine eigene, persönliche Erfahrung so Corbijn im Gespräch mit der Freiburger Medienwissenschaftlerin Robin Curtis. Relevanz erhielten sie oft erst durch den Kontext. Er verdeutlicht dies mit einer Aufnahme aus frühen Tagen. 1979 gerade in London angekommen, traf er die damals noch unbekannten Joy Division zum Fototermin in der U-Bahn (ein Studio betreibt er bis heute nicht). Berühmt wurde eine Aufnahme am oberen Ende einer Treppe: Drei Männer wenden der Kamera den Rücken zu, nur Sänger Ian Curtis dreht sich zur Kamera. "Erst wollte das Bild keiner haben – man sah ja gar keine Gesichter", erinnert sich Corbijn. Erst nach Curtis’ frühem Suizid ein Jahr später rissen sich alle um die vermeintlich prophetische Aufnahme.

Für Corbijn war die Musik auch der Einstieg ins Filmgeschäft. Etliche Musikvideos drehte er in seinem markanten Stil – kontrastreiche, körnige Schwarzweiß-Aufnahmen – unter anderem für U2, Herbert Grönemeyer, Coldplay oder eben Depeche Mode. Die Geschichte von Ian Curtis wurde auch Grundlage für seinen ersten Spielfilm ("Control", 2007). Je wichtiger ihm die Musik der Porträtierten sei, desto besser das Ergebnis. Bon Jovi zu fotografieren sei dagegen nur ein Auftrag, lässt er nebenbei fallen. Inzwischen interessieren ihn ohnehin andere Künstler mehr, Schauspieler, Maler.

Bezeichnend, dass er all die Musiker fast immer ohne ihre Instrumente abgelichtet hat. "Das hilft dabei, sich auf die Menschen zu konzentrieren."

Auch im digitalen Zeitalter nutzt Corbijn, so oft es geht, seine bevorzugte analoge Hasselblad. Die Beschränkung auf elf Bilder pro Film zwingt zur Konzentration. Und bewahrt davor, einer Perfektion nachzujagen. "Ich hatte immer mein Problem mit Schönheit", sagt er. "Ich will es lieber interessant als perfekt haben." Zwar drückt auch er heute öfter ab als früher, gesteht er. Aber es sei nicht so schlimm, wie er es bei Freunden beobachte. Den Finger ständig am Abzug, fast ein ganzer Bewegtfilm in Einzelbildern. "So kommst du zwar auch zu deinem Foto, aber befriedigend ist es nicht."