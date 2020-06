Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Zwei Heidelberger Künstler führen seit Jahren einen sehr persönlichen Dialog mit dem Meer, und da Sabine Arndt und Michael Lerche im Heidelberger Kultur- und Kreativ-Wirtschaftszentrum Dezernat 16 ohnehin Tür an Tür arbeiten, lag es nahe, dass die beiden auch in einen persönlichen Dialog getreten sind. Das Ergebnis dieses künstlerischen Austauschs, "Dialog Meer 20/20", ist bis 4. Juli zu sehen in der Galerie "FEA 11", einer Pop-up-Galerie, gegründet von Bernhard Fauser, dem umtriebigen Macher des UnterwegsTheaters.

Eröffnet im Januar 2020 und Corona bedingt wieder geschlossen im März, herrscht jetzt wieder Leben in den Räumen einer ehemaligen Schneiderei. Sabine Arndt und Michael Lerche haben sich einiges einfallen lassen, um ihr geliebtes Meer nicht nur auf ihren Bildern, sondern auch mit einer kleinen Talkrunde und einer Lesung zu feiern.

"Uns interessieren die Veränderungen, die das Meer mit sich bringt: Wellen, Wind, Wetter, Verwitterungen", erläuterte Michael Lerche im Gespräch mit der RNZ. Auch Sabine Arndt findet diese Aspekte spannend und hält das Meer in seinen vielen Erscheinungsweisen und Schattierungen in ihren Fotos fest – zweidimensional. Der Produktdesigner Michael Lerche bearbeitet dieses Bilder dann und fügt durch Knicken, Faltungen und technisches Know how eine dritte Dimension hinzu.

"Der Kontrast von analog und digital interessiert uns beide, aber jeder ist auch ganz frei, was er daraus macht. Wir arbeiten mit Pixel und Pinsel", unterstreicht Sabine Arndt. In der Galerie sind die Bilder so aufgehängt, dass der Betrachter diese beiden Möglichkeiten, Meeresmotive in Kunstwerke zu verwandeln, vergleichen kann. Strukturen und Schichten, die Bedeutung von Wasser, Sand und der Unendlichkeit des Ozeans bringen ein Stück Urlaubsgefühl nach Heidelberg, zumal im Hintergrund leise das Meer (vom Band) rauscht.

Sabine Arndt begann ihre Karriere als Kind mit einer klapprigen Kodak-Plastik-Box, "ziemlich untypisch wie mein ganzes Leben", lacht sie. Nach einer Ausbildung als Reprofotografin studierte sie an der Fachhochschule für Gestaltung in Mannheim; 2008 machte sie sich nach etlichen beruflichen Stationen und einer Familienpause als Fotografin selbstständig. Als Autorin hat sie Bücher über Heidelberg geschrieben, so über das Alte Hallenbad sowie "Heidelberg einfach spitze – 100 Gründe stolz auf diese Stadt zu sein".

Info: In der Galerie FEA 11, Friedrich-Ebert-Anlage 11, gibt es am 25. 6. um 18 Uhr eine Talkrunde, am 28. 6. um 18 Uhr eine Lesung zum Thema Wasser. Geöffnet auch am 3. u. 4. 7., 18 bis 21 Uhr.